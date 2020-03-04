BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi yapılan imza töreni ile resmi olarak başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, şu an ligde 24 puanda olduklarını belirterek, "İçeride çok maçlarımız var, bunun bir avantajı da taraftarın stada gelmesi, takımına destek vermesi çok önemli. Bizim hatalarımız var eksikliklerimiz var sorumluluğumuzun farkındayız" şeklinde konuştu.

"ZOR GÜNLERDEN BİRLİKTE ÇIKMALIYIZ"

Taraftarların yaptığı protestoların haklılığına vurgu yapan Başkan Gevrek, "Çünkü bu takım taraftarın takımıdır. Bende bir taraftarım. Tabi ki böyle bir gidişata üzülüyorlar zor günlerden birlikte çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HİKMET HOCA VE EKİBİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Bugüne kadar verdiği sözlerin hepsini tuttuğunu dile getiren Gevrek, "3 yıl içinde Süper Lige çıkacağız dedim ve çıktık. 3 yıl içerisinde Avrupa’ya Kupalarına gideceğiz dedim ve gittik. Ben şimdi şu sözü veriyorum. Taraftarımız rahat olsun. Allah’ın izniyle bu takım küme düşmeyecek. Hep birlikte daha güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hikmet Hoca ve ekibiyle birlikte daha güçlü olacağız. Buna inanıyorum taraftarımızın da inanmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.