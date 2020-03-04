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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 04.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Süper Lig'de kötü günler geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi yapılan imza töreni ile resmi olarak başladı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, şu an ligde 24 puanda olduklarını belirterek, "İçeride çok maçlarımız var, bunun bir avantajı da taraftarın stada gelmesi, takımına destek vermesi çok önemli. Bizim hatalarımız var eksikliklerimiz var sorumluluğumuzun farkındayız" şeklinde konuştu.

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"ZOR GÜNLERDEN BİRLİKTE ÇIKMALIYIZ"

Taraftarların yaptığı protestoların haklılığına vurgu yapan Başkan Gevrek, "Çünkü bu takım taraftarın takımıdır. Bende bir taraftarım. Tabi ki böyle bir gidişata üzülüyorlar zor günlerden birlikte çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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"HİKMET HOCA VE EKİBİYLE DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Bugüne kadar verdiği sözlerin hepsini tuttuğunu dile getiren Gevrek, "3 yıl içinde Süper Lige çıkacağız dedim ve çıktık. 3 yıl içerisinde Avrupa’ya Kupalarına gideceğiz dedim ve gittik. Ben şimdi şu sözü veriyorum. Taraftarımız rahat olsun. Allah’ın izniyle bu takım küme düşmeyecek. Hep birlikte daha güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hikmet Hoca ve ekibiyle birlikte daha güçlü olacağız. Buna inanıyorum taraftarımızın da inanmasını istiyorum" açıklamasını yaptı.

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HİKMET KARAMAN: KOLAY BİR GÖREVİMİZ YOK

İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman da "Kolay işimiz yok. Zaten bize kolay görevi kimse tebliğ etmiyor. Ekibimle birlikte bu seneyi dinlenerek geçirelim dedik. Veya hedef takım ilk beşe oynayacak takım oynatalım diye karar vermiştik. Ama Adil Gevrek başkan bir şekilde bizi buraya getirdi. Bizde ona güvendik" değerlendirmesini yaptı.

"KONYASPOR MAÇINDA 12. ADAM DESTEĞİNİ İSTİYORUZ"

Malatyaspor’un başarısının tüm şehrin başarısı olduğunu ifade eden Karaman, "Bu hafta Konya maçında belediye başkanlarımıza büyük iş düşüyor, bütün taraftarı stada getirsinler. Çünkü Konya maçı bizim kafamızı yukarıya doğru kaldıracağımız maç. Taraftar desteğini 12. adam desteği olarak Konya maçında istiyoruz. Taraftar o stadı dolduracak ondan sonra skora bakacak. Allah’ın izniyle Konya maçında alacağımız 3 puan ondan sonra Trabzon maçında alacağımız galibiyet bize nerede olduğumuzu gösterecek. Bugün lig bitse kümede kalacağız şu an direksiyonda biz varız, o yüzden bu hafta ligi bitirecek startı alacağız" diye konuştu.

(İHA)

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