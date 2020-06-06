BtcTurk Yeni Malatyaspor iç saha maçlarından umutlu

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3) ve Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) yenildi.

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

KALAN 8 MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

Malatya ekibinin Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen ara sonrası oynayacağı 8 maç final niteliği taşıyor. Söz konusu 8 müsabakanın 5'ini sahasında oynayacak sarı-siyahlılar, bu maçları kazanarak ligde kalmayı amaçlıyor. Averajla Çaykur Rizespor'un üzerinde 15. durumda yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan ligde üst üste 2 maçını sahasında oynayacak.

ÇELİKEL: TAKIMIMIZA İNANIYOR VE GÜVENİYOR

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, özellikle ligin ikinci yarasında istedikleri performansı sergileyemediklerini, bundan dolayı da çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu durumu yine kendilerinin değiştireceğini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Kötü bir dönem geçirdik. Ancak şimdi toparlanma zamanı. Kaliteli bir takıma sahibiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere yeniden başlanacak. Biz de hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnşallah bu kötü günler sona erecek. Ligin tamamlanmasına 8 maç var. Kalan 8 maçın 5'ini sahamızda oynayacağız. Bu 5 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz ancak bunu düzeltecek olan da bizleriz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp ligde kalacağız"

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde en iyi şekilde sürdürdüklerini aktaran Çelikel, bu karşılaşmayı kazanarak başlangıcı iyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

(AA)

