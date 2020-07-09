BtcTurk Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki'yi kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Ludogorets’in Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

JODY LUKOKİ KİMDİR?

Son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'te oynayan Jody Lukoki sağ kanatta forma giyiyordu. Kulübü ile olan sözleşmesi biten Lukoki, serbest durumdaydı. Ajax altyapısında yetişen Kongolu futbolcu, Hollanda'da SC Cambuur ve PEC Zwolle formaları da giydi. Serbest durumda bulunan Lukoki, Malatyaspor ile sözleşme imzaladı.

