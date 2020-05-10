BtcTurk Yeni Malatyaspor top başı yapacak

Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı. Bu arada koronavirüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.

(İHA)

