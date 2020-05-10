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BtcTurk Yeni Malatyaspor top başı yapacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 10.05.2020 12:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Malatya'da toplanma kararı alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, top başı yapacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor top başı yapacak

Bir kısım futbolcusu ve kulüp çalışanlarına yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan sarı-kırmızılılar, yarın sosyal mesafe kuralları çerçevesinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılacak ilk çalışmaya Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra çalışmalara başlayacağı açıklandı. Bu arada koronavirüs testinin ikinci kısmının salı günü teknik heyetin de yer aldığı diğer gruba yapılacağı belirtildi.

(İHA)

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