BtcTurk Yeni Malatyasporlu Sakıb Aytaç ve Moryke Fofana 3 puan istiyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlı takımın kanat oyuncusu Moryke Fofana ile sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maça ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Moryke Fofana, üç haftalık sakatlık döneminin ardından takıma geri döndüğünü belirtti.

Takımına katkıda bulunmak istediğini dile getiren Fofana, "Galatasaray karşısında aldığımız 1 puan iyidir. Unutmamak gerekir ki sonlara doğru kaçırdığım bir pozisyon var, galipte gelebilirdik. Futbolda galibiyet, beraberlik ve mağlubiyette var. Bu nedenle Galatasaray karşısında son dakikada aldığımız bir puan için mutluyuz." dedi.

Antalyaspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini düşündüğünü aktaran Fofana, "Antalyaspor maçı zorlu geçecek çünkü Türkiye'de dışarıda oynadığınız tüm maçlar zorlu geçiyor. Biz bu yıl çok iyi bir takım olduk. Antalya'ya puan ya da puanlar için gideceğiz. Ancak futbolda ne olacağını bilemeyiz. Her zaman her maça gittiğimiz gibi 3 puan için gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.