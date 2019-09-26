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BtcTurk Yeni Malatyasporlu Sakıb Aytaç ve Moryke Fofana 3 puan istiyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 26.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, kendi performansı ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlk 3 hafta hatasız oynadım diyebilirim ama daha çok iş yapmam gerekiyor. Kendimi biliyorum. Nefesim açıldıkça, maçlarda çok süre aldıkça daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum” dedi. Bir diğer yıldız isim Moryke Fofana ise Antalya'ya 3 puan için gideceklerini belirtti.

BtcTurk Yeni Malatyasporlu Sakıb Aytaç ve Moryke Fofana 3 puan istiyor

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacakları Antalyaspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Sarı-siyahlı takımın kanat oyuncusu Moryke Fofana ile sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç, 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maça ilişkin Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Moryke Fofana, üç haftalık sakatlık döneminin ardından takıma geri döndüğünü belirtti.

Takımına katkıda bulunmak istediğini dile getiren Fofana, "Galatasaray karşısında aldığımız 1 puan iyidir. Unutmamak gerekir ki sonlara doğru kaçırdığım bir pozisyon var, galipte gelebilirdik. Futbolda galibiyet, beraberlik ve mağlubiyette var. Bu nedenle Galatasaray karşısında son dakikada aldığımız bir puan için mutluyuz." dedi.

Antalyaspor karşılaşmasının zorlu geçeceğini düşündüğünü aktaran Fofana, "Antalyaspor maçı zorlu geçecek çünkü Türkiye'de dışarıda oynadığınız tüm maçlar zorlu geçiyor. Biz bu yıl çok iyi bir takım olduk. Antalya'ya puan ya da puanlar için gideceğiz. Ancak futbolda ne olacağını bilemeyiz. Her zaman her maça gittiğimiz gibi 3 puan için gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İNŞALLAH KAZANAN TARAF OLURUZ"

Sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç ise ligde daha iyi şeyler yapabileceğine inandığını belirtti.

Aytemiz Alanyaspor ile MKE Ankaragücü'nün ardından ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giydiğini hatırlatan Aytaç, "İlk 3 hafta hatasız oynadım diyebilirim ama daha çok şeyler yapmam gerekiyor. Kendimi biliyorum, daha çok süre aldıkça daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Aytaç, takımın karşılaşmalarda iyi oyun sergilediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Skorlardan ziyade oyun olarak iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sergen Yalçın ile ofansif bir futbol oynuyoruz. Daha ligin ilk haftaları, takımların kendi performanslarını sergilemesi bir süre alıyor. İlerleyen haftalardan sonra bizim takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Antalyaspor'da uzun süre forma giydim. Benim için güzel bir maç olacak. Antalyaspor, puan olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bizim de hem oyun hem de puan olarak iyi bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. İyi ve zevkli bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve mutlu bir şekilde döneriz."

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