Bursa’da BTSO’nun destekleriyle meslek liselerine kayıt 20 bini aştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, BTSO’nun kentin eğitim hayatına destek veren en önemli kurumlardan birisi olduğunu söyledi. BTSO yöneticileriyle ile sık sık bir araya geldiklerini kaydeden Dülger, mesleki eğitim alanındaki önemli bir başarının da altını çizdi. BTSO’nun mesleki eğitim konusunda aldığı sorumluluk ile birlikte okullara olan ilginin bu yıl önemli bir oranda arttığını vurgulayan Dülger, “Geçtiğimiz yıl meslek liseleri 1. sınıflarına 12 bin civarında öğrenci kaydı olmuştu. Bu sene 20 bini aştık. Yaşanan bu artış hakikaten takdire ve kayda değer. Bu başarıda BTSO’nun ciddi bir payı var. Birlikte BEBKA destekli projeler ve tercih dönemlerinde okul tanıtımları yaptık. 17 okulumuzu birlikte yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dülger, Bursa’da özel öğretimle ilgili de şu bilgileri verdi:

“Kentimizde 592 okulumuz, 557 kurum ve 53 yurdumuz var. Toplam bin 202 kurumumuz Bursa’da yer alıyor. Yüzde 30’unu özel okullar oluşturuyor. Toplam öğrenci sayısına bakıldığında öğrencilerimizin yüzde 11,5’i özel okullarda eğitim alıyor. Özel okullarda öğrenci sayısı 53 bin 975’tir.”

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız ise, özel eğitim kurumu temsilcileriyle fiziki bir toplantıyı pandemi sonrasında yapmayı istediklerini belirterek, “İnşallah en kısa sürede bir araya geleceğiz. Bakanlık olarak özel eğitim kurumlarının mevcut sorunların çözülmesini istiyoruz. Özel eğitimde 30 binin üzerinde kurumun sorumlusu olarak sizin huzurunuzdayız. Her kurum güzide ve kıymetlidir. Özel eğitim kurumlarımız her zaman kamuya destek olmuştur. Sektörümüzün sorunlarının takipçisiyiz. Her öneri ve talep bizim için kıymetlidir” dedi.

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl, salgın sebebiyle özel eğitim kurumlarının ekonomik olarak yıprandığını belirterek, şöyle konuştu:

“Okullar 6 aydır kapalı. Ciddi bir şekilde sıkıntılarımız devam ediyor. Bütün ara sınıflar ve okullar açılırsa bu zorlu süreçten ciddi bir şekilde kurtulmuş olacağız. Ne yazık ki dünyada hala salgın devam ediyor. Bizler inanıyoruz ki bu sorunu da eğitimle aşacağız. Temennimiz bütün ara sınıflarla birlikte bütün okulların açılması.”