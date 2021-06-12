BTÜ, TEKNOFEST 2021'de yarışacak takımları tanıttı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) TEKNOFEST 2021'e katılacak takımları için tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Havaalanı'nda yapılan etkinlikte, öğrenciler takımlarını ve yarışmalardaki araçlarını tanıttı. BTÜ'nün de paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST 2021'in insansız hava aracı ve savaşan insansız hava aracı yarışmaları da Bursa'da düzenlenecek.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin sorumluluk alanına girmemesine rağmen eğitim alanındaki çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Gençlerin gayretinin farkında olduklarını aktaran Aktaş, "Gençlerimizin tüm bu emekleri ülkemizin geleceği adına çok kıymetli ve değerli. Bize düşen onları her aşamada desteklemek. TEKNOFEST 2021’de takımlarımızdan özel başarılar bekliyoruz. Bu özel başarılarınızın ciddi karşılıkları olacağını da burada rektör hocamızın huzurunda hatırlatmak isterim. Bu yıl ödül ve hediyelerimiz daha büyük olacak." ifadesini kullandı.