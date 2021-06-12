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BTÜ, TEKNOFEST 2021'de yarışacak takımları tanıttı

12.06.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BTÜ'nün de paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST 2021'in insansız hava aracı ve savaşan insansız hava aracı yarışmalarının Bursa'da düzenleneceği bildirildi

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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) TEKNOFEST 2021'e katılacak takımları için tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunuseli Havaalanı'nda yapılan etkinlikte, öğrenciler takımlarını ve yarışmalardaki araçlarını tanıttı. BTÜ'nün de paydaşları arasında yer aldığı TEKNOFEST 2021'in insansız hava aracı ve savaşan insansız hava aracı yarışmaları da Bursa'da düzenlenecek.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin sorumluluk alanına girmemesine rağmen eğitim alanındaki çalışmalara destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Gençlerin gayretinin farkında olduklarını aktaran Aktaş, "Gençlerimizin tüm bu emekleri ülkemizin geleceği adına çok kıymetli ve değerli. Bize düşen onları her aşamada desteklemek. TEKNOFEST 2021’de takımlarımızdan özel başarılar bekliyoruz. Bu özel başarılarınızın ciddi karşılıkları olacağını da burada rektör hocamızın huzurunda hatırlatmak isterim. Bu yıl ödül ve hediyelerimiz daha büyük olacak." ifadesini kullandı.

- "Bu yıl 100 civarı takımla TEKNOFEST’e katılıyoruz"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise organizasyonun düzenlenmesinde ve hava araçları yarışlarının Bursa’ya taşınmasında en büyük emek ve katkının öğrencilere ait olduğunu belirtti.

Üniversitelerin başarısında öğrencilerin rolünün çok büyük olduğuna kaydeden Karademir, "Bu yıl 100 civarı takımla TEKNOFEST’e katılıyoruz. Geçen seneki yoğun katılımımız sonucu Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Uçan Araçlar Yarışı'nın Bursa’da olmasını kararlaştırdı. Bize düşen bu kararı sahiplenmek ve bundan sonra her yıl Bursa’da bu yarışların düzenlenmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite ile ilgili yeni bir gelişmeyi de katılımcılarla paylaşan Rektör Karademir BTÜ Uzay ve Havacılık Bölümü'nün YÖK tarafından onaylandığını, Gemi Makineleri ve İnşaatı Bölümü'nün de bu yıl 40 öğrenci alacağını duyurdu.

Programa AK Parti Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, BTÜ öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

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