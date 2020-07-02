Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

KOVID-19 sayesinde kolonyaya itibarini iade ettiğimiz zor günlerden geçiriyoruz. Misafire sunulan, yaz sıcaklığında serinlemek için sürülen, tıraş sonrasında dedelerimizin tercih ettiği, kebapçıların müşterilerine teşekkürü ve umumi tuvaletlerin bir numaralı temizleyicisi kolonya. Keskin kokusu ve güçlü antiseptik özelliğiyle kolonya geçmiş dönemlerin yegane parfümüydü. Peki, kolonya nasıl ortaya çıktı? Evde yapmak mümkün mü? Gelin, birlikte inceleyelim...

KOLONYANIN ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Kolonya, içeriğinde etil alkol ve sudan oluşan güçlü bir sıvıdır. Kolonyaya genellikle limon, çiçek ya da tütün esansları katılarak hoş bir kokuya sahip olması sağlanır. Gerçi günümüzde pek çok kolonya üreticisi firma esanslarını çeşitlendirerek meyve bahçelerine dahi elini attı.

Kolonya ilk kez 1709 yılında İtalyan Giovanni Paolo Feminis tarafından Köln'de üretildi. Kolonyanın ilk kullanım amacı ise; tuvalet temizliğiydi. İçeriğinde bulunan alkol oranı nedeniyle derece ile ifade edilen kolonyalar dezenfektan özelliğiyle günümüz şartlarının en kıymetli ürünü halini aldı.