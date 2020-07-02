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  4. Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüsün ülkemizde ilk görülmeye başladığı günlerde unutulmaya yüz tutan kolonya kültürünün değeri bir anda arttı. Fahiş fiyatlara satılan kolonya için paraya kıymaya hazır olanlar bu sefer stokçuların kurbanı oldu. Her gittiğimiz market ve bakkalda kolonya raflarını boş görmeye başladık. Stokçuların önünü kesmek için devlet kolonya üretimini arttırarak soruna kökten çözüm üretti.

Bu 3 tarifle evde kendi kolonyanızı yapabilirsiniz! Sadece 2 adımda hazır oluyor...

KOVID-19 sayesinde kolonyaya itibarini iade ettiğimiz zor günlerden geçiriyoruz. Misafire sunulan, yaz sıcaklığında serinlemek için sürülen, tıraş sonrasında dedelerimizin tercih ettiği, kebapçıların müşterilerine teşekkürü ve umumi tuvaletlerin bir numaralı temizleyicisi kolonya. Keskin kokusu ve güçlü antiseptik özelliğiyle kolonya geçmiş dönemlerin yegane parfümüydü. Peki, kolonya nasıl ortaya çıktı? Evde yapmak mümkün mü? Gelin, birlikte inceleyelim...

KOLONYANIN ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Kolonya, içeriğinde etil alkol ve sudan oluşan güçlü bir sıvıdır. Kolonyaya genellikle limon, çiçek ya da tütün esansları katılarak hoş bir kokuya sahip olması sağlanır. Gerçi günümüzde pek çok kolonya üreticisi firma esanslarını çeşitlendirerek meyve bahçelerine dahi elini attı.

Kolonya ilk kez 1709 yılında İtalyan Giovanni Paolo Feminis tarafından Köln'de üretildi. Kolonyanın ilk kullanım amacı ise; tuvalet temizliğiydi. İçeriğinde bulunan alkol oranı nedeniyle derece ile ifade edilen kolonyalar dezenfektan özelliğiyle günümüz şartlarının en kıymetli ürünü halini aldı.

EVDE KOLONYA NASIL YAPILIR?

Kolonyanın içeriğinde alkol bulunduğunu biliyoruz. Sizlerle ilk olarak orijinal alkollü kolonya ve alternatif oluşturacak bir alkolsüz kolonya tarifini paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım.

LİMON KOLONYASI

MALZEMELER

400 ml etil alkol
100 ml saf su
8 damla limon yağı

YAPILIŞI

  • Alkol ile saf suyu cam bir şişenin içerisinde karıştırın ve iyice çalkalayın. Daha sonrasında içerisine limon yağını damlatın ve çalkalamaya devam edin.
  • Çalkalama işlemi bittikten sonra 24 saat boyunca karışımı ağzı kapalı bir şekilde bekletin. Ertesi gün kolonyayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

FERİDUN KUDAK'TAN KOLONYA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 fincan etil alkol
  • 2 fincan saf su
  • 2 çay kaşığı gül esansı

YAPILIŞI

  • Etil alkol ile saf suyu temiz bir kasede karıştırın. Ardından bir şırınga yardımıyla gül esansını kasenin içerisine ekleyin.
  • Yaptığınız karışımı cam bir şişeye koyun ve birbirine iyice karışması için çalkalayın.

ALKOLSÜZ SİRKE KOLONYASI TARİFİ

MALZEMELER

250 ml elma ya da beyaz sirke
10 damla greyfurt esansı
10 damla bergamot esansı
250 ml saf su

YAPILIŞI

  • Sirkeyi cam bir şişeye boşaltın. Üzerine geri kalan malzemeleri ekleyin ve çalkalamaya başlayın. Yaptığınız karışım alkol içermediği için beklemeden kullanabilirsiniz.
  • Özellikle evinde çocukları olanların dezenfekte etmek için bu karşımı kullanmaları daha güvenli olacaktır. Çünkü alkol çocuğunuzun cildini tahriş edebilir ve alerjik reaksiyon göstermesine neden olabilir.
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