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Bu ada sadece yetişkinlere özel!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 18.06.2019 07:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en özel tatilini yapma fırsatı sunan Orta Amerika'daki Belize Adası, misafirlerinin rüyalarındaki seyahati gerçekleştirmesini sağlıyor. Belize'yi bu denli özel kılansa ziyaretçilerine hiç bir kural koymaması.

İsteyenlerin kıyafetsiz bile gezebildiği bu adada sınır yok! Ancak şimdiden söyleyelim, özgürlükler adasına ulaşmanın yolu aranan niteliklere uymanızdan geçiyor. İşte adaya gelen ziyaretçilerde aranan en önemli kriter...

En lüks otellerden birine sahip

Orta Amerika ülkesi Belize'deki bu ada, dünyanın en lüks otellerinden birine sahip. Adada konaklamanın haftalık maliyeti kişi başı 6 bin doları aşıyor.

HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR

HER HAFTA 48 ZİYARETÇİ KABUL EDİLİYOR
6 bin dolar vermek adaya girmek için yeterli değil. Tatil için başvuru yaptıktan sonra sıranın size gelmesini beklemeni gerekiyor. Çünkü adaya her ahfta sadece 48 ziyaretçi kabul ediliyor.

EN ÖNEMLİ ŞART YAŞ!

EN ÖNEMLİ ŞART YAŞ!
Adaya gelmek isteyenlerde aranan en önemli şartlardan biri de 21 yaşından büyük olmak.

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKLER ADASI
Sadece 21 yaşından büyüklerin girebildiği adada sınırsız özgürlükler lüksle birleşiyor. Adada dileyenler herhangi bir kıyafet giymeden gezebiliyor.

KONAKLAMA YERLERİ EV TİPİ

KONAKLAMA YERLERİ EV TİPİ
Otelde konaklayacağınız odalar ev tipi ve birbirinden epey uzakta. Ayrıca adaya gelenler, dalış, yüzme, surf gibi etkinliklere de katılabiliyor.
İşte o adadan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Belize Tatil

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