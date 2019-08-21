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Bu adam kafayı balon patlatmakla bozmuş!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.08.2019 10:46 | Son Güncelleme

Jan Hakon Erichsen, kendinin de parçası olduğu Destruction Diaries düzenekleriyle balonları imha etme sanatını konuşturuyor.

Saçma olanın peşinden gitmek yaratıcı bünyelerden güzel ürünlerin çıkmasını sağlayabiliyor. Örneğin absürt robotlarıyla tanınan İsveçli mucit Simone Giertz 2 milyona yakın takipçisiyle YouTube’da izlenme rekorları kırıyor. Absürtlük, yaratıcı iletişim kampanyalarında ve tasarım alanında da başarılı örneklerle hep bir adım önde. Jan Hakon Erichsen de uçsuz bucaksız saçmalıklar evrenini, kendi yaptığı düzeneklerde yaşatan bir görsel sanatçı olarak gündemde. Çalışmalarını Destruction Diaries adı altında paylaşıyor.

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KENDİNİ BALON PATLATMAYA ADAMIŞ

Norveçli sanatçı Jan Hakon Erichsen, kendinin de parçası olduğu Destruction Diaries (İmha Günlüğü) düzeneklerini balonları yok etmeye programlamış. İcatlarını günlük olarak Instagram’da, derlemeler halinde de YouTube’da paylaşıyor.

BULDUĞU HER KESKİN MALZEMEYLE BALON PATLATIYOR

Çoğunlukla et bıçağı ile balonları patlatıyor ancak kaktüs, muz ve testere gibi farklı malzemeler de denemekten geri durmuyor. İnternet sitesindeki açıklamalarda korku, öfke ve hayal kırıklığı gibi konulara odaklandığını belirtmiş. Oslo Ulusal Sanat Akademisi mezunu olan Erichsen’in çalışmaları, Norveç’te, uluslararası galerilerde ve video festivallerinde sergilenmiş.
YouTube Creators da geçtiğimiz hafta twitter üzerinden Erichsen’in kanalını tanıtarak, sanatçının bilinirliğine katkıda bulundu.


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balon patlatma youtuber ilginç haberler sıra dışı youtuber

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