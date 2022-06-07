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''Bu adam kafayı yemiş!'' Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Moukoko'dan hayret veren talep

07.06.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dortmund çalkalanmaya devam ediyor. Haaland'ın takımdan ayrılmasının ardından 17 yaşındaki Youssoufa Moukoko yeni sözleşme için Borussia Dortmund yönetiminden takımın en çok kazananlarından biri olmayı talep etti. Bu olay yönetim tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösterilen Moukoko'nun bu talebi kabul edilirse 17 yaşında bu kadar çok para kazanan oyuncu olarak tarihe geçecek.

''Bu adam kafayı yemiş!'' Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Moukoko'dan hayret veren talep

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, futbol dünyasına hızlı bir giriş yaptıktan sonra performansı tam olarak yeterli görülmeyen 17 yaşındaki forveti Youssoufa Moukoko'yu kadroda tutmayı düşünmüyor. Genç oyuncunun talebi ise Dortmund yönetimini çileden çıkardı.

"KAFAYI YEMİŞ!"

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17 yaşındaki Youssoufa Moukoko yeni sözleşme için Borussia Dortmund yönetiminden takımın en çok kazananlarından biri olmayı talep etti. Bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 2 gol atabilen genç oyuncu, Dortmund'un beklentilerini karşılayamadı. Bild'in haberine göre Dortmund, onun Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Moukoko'nun. Bu yaz Moukoko ile yolların ayrılması planlanırken Alman ekibi, transfere geri alınabilmesine imkan sağlayan bir madde eklemek istiyor. Alman taraftarlar Moukoko için ''Kafayı yemiş, böyle bir şey talep etmesi için normal düşünmemesi gerekiyor." yorumlarında bulundu.


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transfer Borussia Dortmund
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