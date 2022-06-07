''Bu adam kafayı yemiş!'' Dortmund'un 17 yaşındaki yıldızı Moukoko'dan hayret veren talep

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, futbol dünyasına hızlı bir giriş yaptıktan sonra performansı tam olarak yeterli görülmeyen 17 yaşındaki forveti Youssoufa Moukoko'yu kadroda tutmayı düşünmüyor. Genç oyuncunun talebi ise Dortmund yönetimini çileden çıkardı.

"KAFAYI YEMİŞ!"

17 yaşındaki Youssoufa Moukoko yeni sözleşme için Borussia Dortmund yönetiminden takımın en çok kazananlarından biri olmayı talep etti. Bu sezon çıktığı 22 maçta sadece 2 gol atabilen genç oyuncu, Dortmund'un beklentilerini karşılayamadı. Bild'in haberine göre Dortmund, onun Haziran 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Moukoko'nun. Bu yaz Moukoko ile yolların ayrılması planlanırken Alman ekibi, transfere geri alınabilmesine imkan sağlayan bir madde eklemek istiyor. Alman taraftarlar Moukoko için ''Kafayı yemiş, böyle bir şey talep etmesi için normal düşünmemesi gerekiyor." yorumlarında bulundu.



