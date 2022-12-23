Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, 639. yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü uzun zamandır yayınlanmıyor. Dizi takipçileri yeni bölümün yayınlanacağı tarihi merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ara çekimlere ara verilmişti. Peki, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? İşte 23 Aralık Kanal D yayın akışı...

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI?

Kanal D yayın akışına göre bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yine yok. Arka Sokaklar 639. yeni bölüm tarihi de henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

İlker İnanoğlu yaptığı açıklamada “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

23 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI!

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR

09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI

11.00 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR

13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM

16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM

17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM

18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI

20.00 Jurassic World-YABANCI SİNEMA

22.30 Jurassic World-TEKRAR

00.45 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR

23.15 2012-YABANCI SİNEMA

