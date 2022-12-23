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Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, 639. yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

23.12.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar uzun zamandır ekranda yer almıyor. Tüm dizi takipçileri bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, 639. yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. Diziyle ilgili olarak İlker İnanoğlu, yaptığı açıklamasında babasının rahatsızlığı sebebiyle yeni bölümlerin çekilemediğini ifade etmişti. İşte Arka Sokaklar yeni bölümlerine dair tüm merak edilenler...

Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, 639. yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü uzun zamandır yayınlanmıyor. Dizi takipçileri yeni bölümün yayınlanacağı tarihi merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ara çekimlere ara verilmişti. Peki, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? İşte 23 Aralık Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI?

Kanal D yayın akışına göre bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yine yok. Arka Sokaklar 639. yeni bölüm tarihi de henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

İlker İnanoğlu yaptığı açıklamada “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Arka Sokaklar2

23 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI!

07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 Jurassic World-YABANCI SİNEMA
22.30 Jurassic World-TEKRAR
00.45 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR
23.15 2012-YABANCI SİNEMA

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