Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar BİTTİ Mİ, 639. yeni bölüm ne zaman? 23 Aralık 2022 Kanal D yayın akışı

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü uzun zamandır yayınlanmıyor. Dizi takipçileri yeni bölümün yayınlanacağı tarihi merak ediyorlar. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ara çekimlere ara verilmişti. Peki, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? İşte 23 Aralık Kanal D yayın akışı...
Kanal D yayın akışına göre bu akşam Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yine yok. Arka Sokaklar 639. yeni bölüm tarihi de henüz belli olmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
İlker İnanoğlu yaptığı açıklamada “Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 Jurassic World-YABANCI SİNEMA
22.30 Jurassic World-TEKRAR
00.45 CAMDAKİ KIZ-TEKRAR
23.15 2012-YABANCI SİNEMA