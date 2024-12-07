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  4. Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.12.2024 09:17
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7 Aralık cumartesi akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler ve gişe başarıları elde eden filmler izleyicisiyle buluşacak. Biz de sizler için, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm detaylar...

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarındaki yerini alacak. İşte 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

YALAN

Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

yabani

TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak

GÖNÜL DAĞI

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Holding

02:40 Aldatmak

05:20 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Holding

13:15 Sümela'nın Şifresi: Temel

15:10 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Holding

22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Annem Ankara

02:30 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

NOW TV YAYIN AKIŞI

01:30 Hudutsuz Sevda

03:45 Her Yerde Sen

06:00 Şahane Hayatım

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:45 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar

04:45 Kalpazan

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Siyah Kalp

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sahipsizler

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sahipsizler

12:30 Dizi

15:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

23:00 Belalı Karakol

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