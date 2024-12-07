Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarındaki yerini alacak. İşte 7 Aralık Cumartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile ekranlarda olacak.
Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisi yeni bölümüyle ekranlarda olacak.
TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Holding
02:40 Aldatmak
05:20 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Holding
13:15 Sümela'nın Şifresi: Temel
15:10 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Holding
22:40 Meg: Derinlerdeki Dehşet
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Annem Ankara
02:30 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Hudutsuz Sevda
03:45 Her Yerde Sen
06:00 Şahane Hayatım
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:45 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Siyah Kalp
02:45 Bahar
04:45 Kalpazan
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Siyah Kalp
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sahipsizler
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sahipsizler
12:30 Dizi
15:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
23:00 Belalı Karakol
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