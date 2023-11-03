Bu akşam Kasımpaşa maçında sahada mı? Icardi ateşle oynuyor

Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı işe büyük merak konusu olmuş durumda...

İĞNEYLE SAHAYA ÇIKIYOR

Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında iğneyle mücadele eden Arjantinli oyuncunun Kasımpaşa maçında da iğneyle oynamak istediği ortaya çıktı. Sakatlığının büyümesinden endişe duyan kulüp doktorları bu isteğe onay vermese de Icardi'nin maça çıkmak istediği öğrenildi.

SON KARAR OKAN BURUK'TA

Kulüp doktorları son kararı Okan Buruk'a bıraktı. Icardi ile maç saatine kadar toplantı yapması beklenen tecrübeli çalıştırıcının kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.





