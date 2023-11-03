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Bu akşam Kasımpaşa maçında sahada mı? Icardi ateşle oynuyor

03.11.2023 10:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin bu maçta da oynamak istemesi teknik heyeti düşündürüyor. Hafta boyunca takımla antrenmanlarda yer alamayan yıldız oyuncunun sakatlığının ilerlemesinden korkan Okan Buruk, Icardi'yi bir türlü ikna edemiyor.

Bu akşam Kasımpaşa maçında sahada mı? Icardi ateşle oynuyor
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Okan Buruk'un öğrencileri, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Icardi'nin maçta oynayıp oynamayacağı işe büyük merak konusu olmuş durumda...

İĞNEYLE SAHAYA ÇIKIYOR

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Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra Bayern Münih ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında iğneyle mücadele eden Arjantinli oyuncunun Kasımpaşa maçında da iğneyle oynamak istediği ortaya çıktı. Sakatlığının büyümesinden endişe duyan kulüp doktorları bu isteğe onay vermese de Icardi'nin maça çıkmak istediği öğrenildi.

SON KARAR OKAN BURUK'TA

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Kulüp doktorları son kararı Okan Buruk'a bıraktı. Icardi ile maç saatine kadar toplantı yapması beklenen tecrübeli çalıştırıcının kararını maç saatinde vereceği öğrenildi.

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