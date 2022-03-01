1 Mart 2022 Salı günü canlı olarak yayınlanacak olan maçları takip etmek isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmaların saatleri ve kanal bilgileri merak konusu oldu. Bu akşam maç var mı? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 Mart 2022 Salı günü Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. İşte 1 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinde oynanacak maçlara ilişkin saat ve kanal bilgileri...
19:30 Aluminij – Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:00 PSG – Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA TV
20:30 Trabzonspor – Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor
20:30 Benevento – Cremonese İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Brescia – Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV
20:30 Ternana – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner TV
22:00 FC Emmen – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
22:15 Peterborough – Manchester City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
22:30 Arbroath – Partick İskoçya Championship Bilyoner TV
22:30 Cove Rangers – Queen of South İskoçya Challenge Cup Yarı Final S Sport Plus
22:30 Crystal Palace – Stoke İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3
22:30 Alessandria – Como İtalya Serie B Bilyoner TV
22:45 Burnley – Leicester City İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport
22:45 Union Berlin – St. Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Spor Smart, Smart Spor HD
22:45 Cardiff City – Derby County İngiltere Championship Bilyoner TV
22:55 Middlesbrough – Tottenham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4
23:00 Manchester Utd – B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA TV
23:00 Milan – Inter İtalya Kupası Yarı Final TRT Spor
23:00 Nice – Versailles Fransa Kupası Yarı Final Bein Sports 4
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