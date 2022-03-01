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Bu akşam maç var mı? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda?

01.03.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart 2022 Salı günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak konusu oldu. 1 Mart Salı günü canlı olarak yayınlanacak maçlar, karşılaşmaların saatleri ve kanal bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Bu akşam maç var mı? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 1 Mart 2022 Salı günü oynanacak maçlar...

Bu akşam maç var mı? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda?

1 Mart 2022 Salı günü canlı olarak yayınlanacak olan maçları takip etmek isteyen futbolseverler konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmaların saatleri ve kanal bilgileri merak konusu oldu. Bu akşam maç var mı? 1 Mart 2022 Salı kimin maçı var? Süper Lig maçları saat kaçta hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI? 1 MART 2022 SALI

1 Mart 2022 Salı günü Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. İşte 1 Mart 2022 Salı günü akşam saatlerinde oynanacak maçlara ilişkin saat ve kanal bilgileri...

1 MART 2022 SALI KİMİN MAÇI VAR?

19:30 Aluminij – Domzale Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 PSG – Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA TV

20:30 Trabzonspor – Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) Çeyrek Final A Spor

20:30 Benevento – Cremonese İtalya Serie B Bilyoner TV

20:30 Brescia – Perugia İtalya Serie B Bilyoner TV

20:30 Ternana – Pordenone İtalya Serie B Bilyoner TV

22:00 FC Emmen – Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

22:15 Peterborough – Manchester City İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2

22:30 Arbroath – Partick İskoçya Championship Bilyoner TV

22:30 Cove Rangers – Queen of South İskoçya Challenge Cup Yarı Final S Sport Plus

22:30 Crystal Palace – Stoke İngiltere FA Cup Tivibu Spor 3

22:30 Alessandria – Como İtalya Serie B Bilyoner TV

22:45 Burnley – Leicester City İngiltere Premier Lig S Sport Plus, S Sport

22:45 Union Berlin – St. Pauli Almanya Kupası DFB Pokal Çeyrek Final Spor Smart, Smart Spor HD

22:45 Cardiff City – Derby County İngiltere Championship Bilyoner TV

22:55 Middlesbrough – Tottenham İngiltere FA Cup Tivibu Spor 4

23:00 Manchester Utd – B.Dortmund UEFA Gençlik Ligi UEFA TV

23:00 Milan – Inter İtalya Kupası Yarı Final TRT Spor

23:00 Nice – Versailles Fransa Kupası Yarı Final Bein Sports 4

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Milan
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