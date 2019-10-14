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Bu aksesuarların neyden yapıldığına inanamayacaksınız!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Plus Collaboratives kağıttan tasarladığı karmaşık böcek formlarından oluşan Insecta Iridesse serisiyle, Fuji Xerox'un Iridesse Production Press adlı özel yazıcısının baskı kalitesini ortaya koyuyor.

Kağıttan maske, barok peruk, takma kirpik, bisiklet kaskı, tabure ve hatta yatak yapılabildiğine daha önce şahit olduk. Bu örnekler kağıdın umduğumuzdan daha güçlü bir malzeme olduğunu kanıtlar nitelikteydi. Peki neden takılarımız da kağıttan olmasın? Plus Collaboratives, kağıttan tasarladığı karmaşık böcek formlarından oluşan Insecta Iridesse serisinde bunun en güzel örneklerinden birini sunuyor.

METALİK BASKI YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Singapurlu tasarım stüdyosu Plus Collaboratives’in “Insecta Iridesse” serisi, Fuji Xerox’un Iridesse Production Press adlı özel renkli baskı yazıcısının metalik baskı yeteneklerini ortaya koymak amacıyla doğmuş bir proje. Neredeyse tamamen kağıttan yapılmış detaylı parçalar, mücevher gibi gövdelere sahip böcek türlerinden oluşuyor. Tasarımlarda altın ve gümüş renklerin yanı sıra yeşil, mavi, sarı ve mor renkler hakim.

DEĞERLİ TAŞLAR KAĞITTAN ADETA YENİDEN ÜRETİLMİŞ

“Insecta Iridesse”, Iridesse Production Press’in altı renkli baskı motorunun maharetlerini ve hassasiyetini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Bu yazıcı sayesinde değerli taşlar kağıttan adeta yeniden üretilmiş. Plus Collaboratives’in çok disiplinli ekibi, yazıcının baskı yeteneklerini tam anlamıyla kavramak, tasarımları prototiplemek ve nihai parçaları birleştirmek için 3 ay boyunca bu seri üzerinde çalışmış.

Takıları yaptıkları malzeme şoke etti!

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