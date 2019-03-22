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Bu aylarda balık tüketenler dikkat!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Yılın her ayı balık yemek mümkün ancak değişen iklim şartlarına göre yenilebilen balığın da türü değişiklik göstermektedir. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamamak adına hangi balığın ne zaman yenmesi gerektiğini öğrenmek isteyenlere en detaylı listeyi aktarıyoruz, buyursunlar.

Bu aylarda balık tüketenler dikkat!

En lezzetli ve taze balığı yemek istiyorsanız, hangi mevsimde ne tür balık tercih ettiğinizi gözden geçirmelisiniz. Yaz aylarında balık tüketmekten korkanlar, aslında doğru ürünü yediklerinde hem sağlıklarını korumuş olur hem de balığın lezzetini alır.

Ocak: Ocak ayı demek hamsi ve kefal ayı demektir. Bu iki balık Ocak ayında son derece lezzetli ve tazedir. Hamsi ve kefalin yanı sıra Ocak ayında tüketebileceğiniz balıklar; istavrit, çinekop, lüferi mezgit ve palamut.

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Şubat: Şubat ayının balığı kalkandır. Ocak ayındaki balıklar yavaş yavaş lezzetini kaybetmeye başlarlar. Kalkan balığından farklı olarak kefal ve gümüş balığı da tüketilebilir.

Mart: Barbunya, gümüş balığı, levrek, kalkan ve kefal Mart ayı için ideal balık çeşitleridir. ,

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Nisan: Gözde balığımız kalkandır. Barbunya, kefal, levrek ve kılıç balığı bu ayda yenilebilir.

Mayıs: Kış balıklarına veda edilir. Tekir, iskorpit, levrek, dil balığı ve kılıç balığı yenilebilir. Bu ayda palamut, istavrit ya da hamsi yemeye kalkışmayın!

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Haziran: Balık çeşitliliği azalır. Haziran ayının balığı karagöz ve tekirdir.

Temmuz: Sardalya, tekir ve barbunya tüketilebilir.

Ağustos: Sardalya, çingene palamudu, sinarit, izmarit ve mercan balıklarını tercih edebilirsiniz.

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Eylül: Eylül ayında balık sezonu açılır. Bu dönemde palamut, izmarit, istavrit, sardalya ve kılıç balığı tüketilebilir.

Ekim: Palamut, lüfer, istavrit, tekir ve barbunya Ekim ayı balıklarındandır.

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Kasım: Hamsi, uskumru. Kış balıkları artık çıkmaya başlamıştır.

Aralık: Balık çeşitleri bolca bulunur. Uskumru, palamut, lüfer, torik, hamsi, tekir, çinekop ve barbunya vardır.


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