Bu balığın havyarı 2 bin dolardan satılıyor! Çiple Karadeniz'e bırakılacak

Havyarının kilosu 2 bin dolardan satılan mersin balığı, Amasya'da havuzlarda üretilip 8 bini Karadeniz'in sularıyla buluşacak. Bu özel balık türünün havyarı 'siyah inci' olarak biliniyor.

Yumurtaları mersin murt ağacının meyvesine benzediği için mersin balığı adı verilen bu balıklardan 6. yıldan itibaren havyar üretimi gerçekleşebiliyor.

Yavru balıkların Karadeniz ve bölgedeki akarsularla buluşması için anaç balıklardan sağım yapılıyor. Yapay dölleme yoluyla çoğaltılan balıklar tesiste yetiştiriliyor.

Geçen yıl üretilip havuzlarda büyütülen balıkların ise Karadeniz ile buluşması için geri sayıma geçildi. Takiplerinin yapılması için çip takılacak balıklar Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere kadar ulaşabiliyor.

Bu yıl gerçekleşecek dağıtımla Karadeniz'e bırakılan mersin balığı sayısı 30 bini bulacak.

8 BİN ADEDİ KARADENİZ'E BIRAKILACAK

Alanında uzman görevlerin yer aldığı sağım işlemine Amasya Valisi Önder Bakan ile AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek de katıldı. Sakinleştirilen anaç balıklardan kolları sıvayıp sağım yapan Vali Bakan, "Geçen yıl sağım sonrası büyütülen balıklardan 8 bin adedi bakanlığımız tarafından Karadeniz'e bırakılacak" dedi.

"BIRAKILMADAN ÖNCE ÇİP TAKILIYOR"

Mersin balığının çok kıymetli bir tür olduğunu vurgulayan Bakan, "Neslinin devam etmesi için çok güzel işler yapılıyor. Karadeniz'e bırakılmadan önce üzerine telefon numarası bulunan çip takılıyor. Bulgaristan, Romanya gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde yakalandığı zaman irtibat kuruluyor. İyi niyetli ve profesyonel balıkçılar bu konuda gayet başarılılar" dedi.

"YOK OLMAYA BAŞLADI"

Türün üretiminin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ise, "Mersin balığı Tuna Nehri'nde yok olmaya başladı. Dolayısıyla Karadeniz'e salınacak bu balıklar oradaki habitatın da devam etmesine katkı sağlayacak. İçinden siyah havyar çıkan bu balık dünyanın çok önemli türlerinden" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de büyüyen balıkların yumurtlama döneminde tekrar salındıkları yerlere geldiklerini anlatan İpek, "Tekrar dönüp salındıkları yerlerde yumurtlayabilecekleri alan olması lazım. Tahmin ediyorum Yeşilırmak Nehri ve diğer ırmakların içine girdiğinde 20 kilometre kat edip yumurtlaması gerekiyormuş. Üniversitelerle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu konuda çalışması lazım" ifadelerini kullandı.

Sağım programına Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ile Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan da katıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

