Herkes define sandı, topraktan 6 ay beklettiği kayıp lezzet çıktı!

Hatay’da yaşayan Murat Aracı, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerden cara peyniri ve çökeleğini yeniden yaşatmak için ilginç bir yöntem uyguladı. Deprem sonrası yerleştiği köyünde atalarından kalan geleneği sürdüren Aracı, testilere bastığı peynir ve çökeleği 6 ay boyunca toprağın altında bekletiyor.

Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde yaşayan Murat Aracı, depremden sonra köye yerleşerek atalarından kalma ve unutulmaya yüz tutmuş lezzet olan 'cara peyniri ve çökeleği' yapmak istedi.

TESTİNİN İÇİNİ DOLDURDU, TOPRAĞIN ALTINA GÖMDÜ

Çevresinden cara testisi alan Aracı, testinin içine; ayran çökeleği, tuzsuz kalıp peyniri ve siyah küncüyle testinin içine bastırıp ağzını çamurla kapatarak toprağın altına gömdü.

Testiyi gömdüğü yerden çıkarmak için 6 ay bekleyen Aracı, kürekle toprağı kazıp testiyi çıkararak unutulmaya yüz tutmuş lezzeti gün yüzüne çıkardı.

Testiyi çıkardığı anları sosyal medyada paylaşan Aracı, herkesin define aradığını sandığını ama hazinenin cara peyniri ve çökeleği lezzeti olduğunu belirterek unutulmuş lezzete coğrafi işaret tescili alınması gerektiğini söyledi.

"DEFİNEDEN DAHA ÇOK DEĞERLİYDİ"

Herkesin altın aradığını sanarken testinin içinden unutulmuş lezzetin ortaya çıktığını belirten Murat Aracı, "Bu Hatay'a öz olan cara peyniridir. Çökelek ve peynirle oluşan, atalarımızdan kalma, geleneksel olarak eskiden basılıp kahvaltıda yenen bir lezzettir. Bir cara testisine bastık ve toprağın altına gömdük. Yaklaşık 6 ay 15 gün sonra toprağın altından çıkardık, güzel bir peynir haline geldi ve şu an tadına doyamıyoruz. İçerisinde sütle yapılan bildiğimiz özellikle ayran çökeleği olacak ve içinde tuzsuz kalıp peyniri kalıp peyniri olacak ve içine siyah küncü dediğimiz küncüyle koyarak basıp ağzını çamurla kapayıp suladıktan sonra toprağın altında 6 ila 7 ay kaldıktan sonra güzel bir ağız tadı ve lezzetiyle beraber yemesine doyamazsınız. Testinin kendi özelliğinde olan ve ağız tadını veren en güzel lezzeti oradadır. Özelliğini kıvamını alma amacıyla ne kadar çok bekletirsen kıvamını o kadar daha güzel ve lezzetli olmasını sağladığından 6 ila 7 ay kalması daha güzel olur. Normalde Antakya'ya has özel olan bir lezzettir ama atalardan dedelerden kaldığı için unutulmuştur. Depremden sonra bu köye yerleştik ve aklımıza geldi. Kendimize bir testi olan cara testisi dediğimiz elimize geçti. Bunun da içine biz kendimiz yaptık. Hatay'a öz ve Türkiye'ye duyurma adına böyle bir şey yaptık. Herkesin de bu tadı tatmasını isteriz. Herkes bizi bir define arar gibi yargıladı ama bizim için bu altından ve defineden daha çok değerliydi. Herkes bizi altın aramakla yargıladı ama öyle bir şey yok. Bunun tadını sadece yiyen bilir. Bunu herkes anlayamaz tatmak lazım. İsteriz ki bu lezzetin tescillenmesine ihtiyaç var. Çünkü bu Hatay'a öz olan bir lezzet, adı ve şanı unutulmuştu. Yeni nesile gösterin çoğu kişi bunun ne olduğunu bile bilmez ama tescillenmesini tabii ki isteriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

