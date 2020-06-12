Bu besinler cinsel isteği nirvanaya çıkarıyor! Karpuz, acı biber, çilek...

Haydar Dümen'in sayfalarına göz gezdiren bir milletin bireyleri olarak cinsellik konusunda merak ettiğimiz pek çok nokta var. Bu noktalardan bir tanesi de cinsellikteki tutkunun ve alevin arttırılmasına yönelik adımlar. Kahvaltıyla mutluluk arasındaki bağ gibi; besinler ve cinsellikteki performans arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. İşte em kadın hem de erkeklerin cinsel isteğini arttıracak afrodizyak etkili besinler...
Kan dolaşımını hızlandıran acı biber, kalbinizin ritminin hızlı bir şekilde atmasını sağlarken kendinizi cinselliğe daha hazır hissetmenize yardımcı olur. Kapsaisin bakımından zengin olan acı biber, endorfin ve adrenalin salınımını arttır ve direkt aksiyona geçme isteğini uyandırır.
Güçlü antioksidan özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken nar, pozitif duyguları artırır. Erkeklerde nar tüketimi testosteron oranında artışa yardımcı olur. Negatif duyguları azaltan nar doğal bir viagra etkisi gösterir.
Fındık denince çoğumuzun aklına "aganigi naganigi" söz öbeği gelir. Küçüklükten beri aklınıza kodlanan bu ifade aslında her şeyi özetler. Cinsellikle fındık ayrılmaz bir bütündür. E vitamini bakımından zengin olan fındık, cinsel gücü arttırır. Bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermekte etkili olan fındık cinsel performansta etkilidir.
Kabuğunu denize düşürerek yazın geldiğini haber veren karpuz, sitrulin açısından zengindir. Sitrulinin vücuda girmesinin ardından arjinin maddesine dönüşmesiyle beraber cinsel gücü arttırır. Özellikle karpuzun beyaz kısmının ve çekirdeklerinin tüketilmesi cinsel uyarılma hissini uyandırır.
Mucizevi bir baharat olan tarçın doğal bir uyarıcıdır. Kokusu sayesinde libido salgılanmasına sağlar. Dilerseniz çay olarak tüketebileceğiniz tarçını mum ya da tütsü olarak da kullanabilirsiniz.
Hem kokusu hem de içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde karanfil, cinsel istek oranında artış sağlar. Özellikle ada çayı ile birlikte karanfil tüketmek, cinsel isteği iki katına çıkarırken cinsel istikrarsızlık sorununa çözüm olur.
Çikolatanın mutluluk hormonu olan serotonini arttırdığı herkesin bildiği bir detay. Şimdi bu bilginin yanına bir yenisi daha ekleyerek çikolatanın içeriğinde bulunan kakaonun vücuttaki feniletilamin etkisi sayesinde cinsel hazzı yükseltiğini söylüyoruz.
Bol miktarda antosiyan maddesi içeren çilek, cinsel organa giden kan akışını hızlandırarak cinsel dürtüyü harekete geçiriyor. Sperm miktarını arttıran çilek, erkeklerin cinsel sağlığının korunması için de önemli bir meyvedir.
Teksas Üniversitesi tarafından yapılan araştırma düzenli olarak günde 2 bardak kahve içmenin cinsel performansı arttırdığını ortaya koydu. Düzenli kafein tüketen erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama riski de düşüyor.
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