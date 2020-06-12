Bu besinler cinsel isteği nirvanaya çıkarıyor! Karpuz, acı biber, çilek...

Haydar Dümen'in sayfalarına göz gezdiren bir milletin bireyleri olarak cinsellik konusunda merak ettiğimiz pek çok nokta var. Bu noktalardan bir tanesi de cinsellikteki tutkunun ve alevin arttırılmasına yönelik adımlar. Kahvaltıyla mutluluk arasındaki bağ gibi; besinler ve cinsellikteki performans arasında doğrudan bir bağlantı bulunuyor. İşte em kadın hem de erkeklerin cinsel isteğini arttıracak afrodizyak etkili besinler...

ACI BİBER



Kan dolaşımını hızlandıran acı biber, kalbinizin ritminin hızlı bir şekilde atmasını sağlarken kendinizi cinselliğe daha hazır hissetmenize yardımcı olur. Kapsaisin bakımından zengin olan acı biber, endorfin ve adrenalin salınımını arttır ve direkt aksiyona geçme isteğini uyandırır.

NAR

Güçlü antioksidan özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken nar, pozitif duyguları artırır. Erkeklerde nar tüketimi testosteron oranında artışa yardımcı olur. Negatif duyguları azaltan nar doğal bir viagra etkisi gösterir.

FINDIK

Fındık denince çoğumuzun aklına "aganigi naganigi" söz öbeği gelir. Küçüklükten beri aklınıza kodlanan bu ifade aslında her şeyi özetler. Cinsellikle fındık ayrılmaz bir bütündür. E vitamini bakımından zengin olan fındık, cinsel gücü arttırır. Bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermekte etkili olan fındık cinsel performansta etkilidir.