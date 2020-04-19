Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Dizler, yürürken vücudun ağırlığının yaklaşık 3 katına ve koşarken de vücudun ağırlığının yaklaşık 5 katına eşit basınç yaşar. Yani diz sağlığının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ayrıca yaşlandıkça kıkırdak sıvısı azalır ve hareket kabiliyetiniz azalır. Dizlerdeki kıkırdak dokusu kendi kendisini onaramaz. Elbette bir takım tıbbi tedavileri var ama siz de dizlerinizin sağlığı için kendi doğal beslenme düzeninizi oluşturabilir, kıkırdak dokuyu koruyucu kürler uygulayabilirsiniz. Yiyecekler şüphesiz diz kıkırdağınızın sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ancak uygun şekilde egzersizle birleştirmeyi unutmayın.
Türkiye’de en çok bulunan meyvelerden biri olan portakal en iyi C vitamini kaynaklarından biri ve kolajen üretimi için birebir. Dizlerdeki kıkırdağın yenilenmesinde önemli rol oynayan C vitaminini yeterli miktarda almak şart. Portakal yoksa C vitamini içeren diğer besinlerden de faydalanılabilir.
Fındık, badem gibi hyalüronik asidin emilmesine yardımcı olan zengin magnezyum kaynakları. Emilim için magnezyuma ihtiyaç duyan hyalüronik asit bilindiği üzere eklemler arasındaki yağlanmayı artırmak, diz kıkırdağını yenilemekte eşsiz bir madde. Fındık başta olmak üzere kuruyemişlerin gücünden yardım almak için ne duruyorsunuz?
Eklemlerinizi sağlıklı yağlarla beslemeyi unutmayın. Kan damarlarınızdaki iltihabı azaltan Omega-3 eklemleriniz için de çok önemlidir. Bu yüzden dizlerinizdeki kıkırdağın yenilenebilmesi için somon, alabalık, zeytinyağı, fındık, avokado ve DHA formundaki Omega-3 takviyelerinden almanızda fayda var.
Enflamasyonu ve ağrıyı iyileştirme özelliği olan zerdeçaldaki kurkumin maddesi hücrelerdeki enflamasyonu artıran maddelerle savaşabiliyor. Bu yüzden ağrılı dizlerde önemli bir fayda sağlayabilme özelliği var. Zerdeçalın faydasını artırmak için karabiberle birleştirebilirsiniz.
Kabak çekirdeği, eklemler arasındaki yağlanmayı artıran, hareket etme kabiliyetini sağlayan ve diz kıkırdağını yeniden üreten Hyalüronik asit açısından çok zengin. Yemesi de çok keyifli kabak çekirdeğini günlük belli bir miktarda tüketebilirsiniz.
Baklagiller kıkırdağın yeniden inşasında önemli rol oynar. Dizlerdeki hareketi engelleyen iltihaplanmaların kolajen eksikliğinden olduğunu biliyoruz. İşte baklagiller bu noktada devreye giriyor. Anti-enflamatuar özellikleri var ve içerdiği proteinler kolajenin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yani baklagiller diz kıkırdaklarının yenilenmesi için birebir. Diz kıkırdağı hasarının ilk aşamalarındaysanız, yukarıda belirttiğimiz yiyecekler en sağlıklı tedavi yöntemlerinden!
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