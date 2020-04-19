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Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Vücudun yükünü taşıyan dizler, içindeki kıkırdak dokunun çeşitli nedenlerle bozulması sonucunda iş göremez hale gelir. Artrit, eklem ağrıları, eklem sertleşmesi gibi ciddi rahatsızlıklara yol açan bu durum karşısında dizlerdeki kıkırdak dokunun güçlendirilmesi şarttır. Portakal, kabak çekirdeği gibi bazı gıdalar kıkırdağın aşınmasını önleyebilir ve hatta güçlenmesini sağlayabilir.

Bu besinler dizleri tamamen yeniliyor! Zerdeçal, kabak çekirdeği...

Dizler, yürürken vücudun ağırlığının yaklaşık 3 katına ve koşarken de vücudun ağırlığının yaklaşık 5 katına eşit basınç yaşar. Yani diz sağlığının ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ayrıca yaşlandıkça kıkırdak sıvısı azalır ve hareket kabiliyetiniz azalır. Dizlerdeki kıkırdak dokusu kendi kendisini onaramaz. Elbette bir takım tıbbi tedavileri var ama siz de dizlerinizin sağlığı için kendi doğal beslenme düzeninizi oluşturabilir, kıkırdak dokuyu koruyucu kürler uygulayabilirsiniz. Yiyecekler şüphesiz diz kıkırdağınızın sağlığını canlandırmanın en iyi yolu ancak uygun şekilde egzersizle birleştirmeyi unutmayın.

DİZ SAĞLIĞI İÇİN BESİNLERDEN FAYDA SAĞLAMANIN 6 YOLU

1.PORTAKALDAKİ C VİTAMİNİ KIKIRDAĞI ONARIYOR

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Türkiye’de en çok bulunan meyvelerden biri olan portakal en iyi C vitamini kaynaklarından biri ve kolajen üretimi için birebir. Dizlerdeki kıkırdağın yenilenmesinde önemli rol oynayan C vitaminini yeterli miktarda almak şart. Portakal yoksa C vitamini içeren diğer besinlerden de faydalanılabilir.

2.KURUYEMİŞLER VE MAGNEZYUM ETKİSİ

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Fındık, badem gibi hyalüronik asidin emilmesine yardımcı olan zengin magnezyum kaynakları. Emilim için magnezyuma ihtiyaç duyan hyalüronik asit bilindiği üzere eklemler arasındaki yağlanmayı artırmak, diz kıkırdağını yenilemekte eşsiz bir madde. Fındık başta olmak üzere kuruyemişlerin gücünden yardım almak için ne duruyorsunuz?

3.DİYETİNİZDE SAĞLIKLI YAĞLARA YER VERİN

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Eklemlerinizi sağlıklı yağlarla beslemeyi unutmayın. Kan damarlarınızdaki iltihabı azaltan Omega-3 eklemleriniz için de çok önemlidir. Bu yüzden dizlerinizdeki kıkırdağın yenilenebilmesi için somon, alabalık, zeytinyağı, fındık, avokado ve DHA formundaki Omega-3 takviyelerinden almanızda fayda var.

4.ZERDEÇAL DİZLER İÇİN DE BİR MUCİZE

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Enflamasyonu ve ağrıyı iyileştirme özelliği olan zerdeçaldaki kurkumin maddesi hücrelerdeki enflamasyonu artıran maddelerle savaşabiliyor. Bu yüzden ağrılı dizlerde önemli bir fayda sağlayabilme özelliği var. Zerdeçalın faydasını artırmak için karabiberle birleştirebilirsiniz.

5.BİR HYALÜRONİK ASİT ZENGİNİ DAHA: KABAK ÇEKİRDEĞİ

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Kabak çekirdeği, eklemler arasındaki yağlanmayı artıran, hareket etme kabiliyetini sağlayan ve diz kıkırdağını yeniden üreten Hyalüronik asit açısından çok zengin. Yemesi de çok keyifli kabak çekirdeğini günlük belli bir miktarda tüketebilirsiniz.

6.KIKIRDAĞI YENİLEYEN BESİNLER: BAKLAGİLLER

Baklagiller kıkırdağın yeniden inşasında önemli rol oynar. Dizlerdeki hareketi engelleyen iltihaplanmaların kolajen eksikliğinden olduğunu biliyoruz. İşte baklagiller bu noktada devreye giriyor. Anti-enflamatuar özellikleri var ve içerdiği proteinler kolajenin yenilenmesine yardımcı oluyor. Yani baklagiller diz kıkırdaklarının yenilenmesi için birebir. Diz kıkırdağı hasarının ilk aşamalarındaysanız, yukarıda belirttiğimiz yiyecekler en sağlıklı tedavi yöntemlerinden!

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