Bu besinler karaciğeri ve safra kesesini temizliyor! Her gün içmeniz gerekiyor...

Enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşan, kanı filtreleyen, zehirleri ve kimyasalları ayıklayan, sindirilmiş gıdaları işleyen, kandaki kolesterol miktarını kontrol eden, fazla şekeri nişasta halinde depolayan, kan pıhtılaşmasını düzenleyen, safra üreten ve yaşamsal önemi büyük olan görevleri yerine getiren karaciğer ve üretilen safrayı depolayan safra kesesi düzgün çalışmadıkları zaman hastalıklar kapıya dayanmış demektir. Karaciğerin diğer organlara göre önemli bir farkı var; kendisini yenileyebiliyor. Fakat ne olursa olsun tüm organlar en çok beslenme düzeninden etkileniyor. Her iki organın daha sağlıklı çalışması için diyetinizi gözden geçirip bazı lezzetler ekleyebilirsiniz.

ENGİNAR



Bilim kanıtladı! Enginar karaciğeri yenileyen bir numaralı sebze. Bu nedenle de karaciğer tedavilerine destek olan takviyelerin içinde sık sık rastlanıyor. Antioksidanlar yönünden zengin, yağ depolanmasını dengeleyen, ciarin maddesi sayesinde karaciğer aktivitelerini düzenleyen enginar safra kesesini de koruyor. Çoğunlukla sebzenin enginar kalbi olarak adlandırılan çanak kısmı yense de yaprakları da bir o kadar şifa kaynağı.