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Bu besinler karaciğeri ve safra kesesini temizliyor! Her gün içmeniz gerekiyor...

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Vücudun en işlevsel organlarından karaciğer, çalışma kapasitesine bakıldığında aynı zamanda en çok yorulan organdır. Karaciğer detoksu denilen kavramının beslenme programlarına girmesinin sebebi de bu organın hayati görevleridir. Detoks içerisinde yer alan ve doğadan karaciğere ödül olarak gelen gıdalar komşusu safra kesesini de es geçmez.

Bu besinler karaciğeri ve safra kesesini temizliyor! Her gün içmeniz gerekiyor...

Enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşan, kanı filtreleyen, zehirleri ve kimyasalları ayıklayan, sindirilmiş gıdaları işleyen, kandaki kolesterol miktarını kontrol eden, fazla şekeri nişasta halinde depolayan, kan pıhtılaşmasını düzenleyen, safra üreten ve yaşamsal önemi büyük olan görevleri yerine getiren karaciğer ve üretilen safrayı depolayan safra kesesi düzgün çalışmadıkları zaman hastalıklar kapıya dayanmış demektir. Karaciğerin diğer organlara göre önemli bir farkı var; kendisini yenileyebiliyor. Fakat ne olursa olsun tüm organlar en çok beslenme düzeninden etkileniyor. Her iki organın daha sağlıklı çalışması için diyetinizi gözden geçirip bazı lezzetler ekleyebilirsiniz.

ENGİNAR

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Bilim kanıtladı! Enginar karaciğeri yenileyen bir numaralı sebze. Bu nedenle de karaciğer tedavilerine destek olan takviyelerin içinde sık sık rastlanıyor. Antioksidanlar yönünden zengin, yağ depolanmasını dengeleyen, ciarin maddesi sayesinde karaciğer aktivitelerini düzenleyen enginar safra kesesini de koruyor. Çoğunlukla sebzenin enginar kalbi olarak adlandırılan çanak kısmı yense de yaprakları da bir o kadar şifa kaynağı.

DEVE DİKENİ

Görsel 2

Karaciğer ve safra kesesi sağlığı denildiğinde enginarla baş başa yarışacak bitkilerden bir tanesi de deve dikenidir. İsmini az insan bilse bile deve dikeni tam bir karaciğer dostu. Özellikle alkole bağlı karaciğer yağlanmalarında gösterdiği performansla bilinir. Serbest radikallerle savaşan deve dikeninin kökleri yenilebilir ama en yaygın kullanım şekli tohumlarını demleyerek çay halinde tüketmek. Aktardan alacağınız deve dikeni tohumlarını demleyip her sabah bir fincan içebilirsiniz.

KEREVİZ

Görsel 3

Hepatit B ve C hastalıkları olan ve yüksek alkol kullanımından dolayı karaciğerinde hasar oluşan kişiler için özellikle tavsiye edilen kereviz, kökünden yapraklarına kadar tam bir şifa deposu. Kereviz karaciğer metabolizmasını destekler, arındırır ve yeniler. Safra kesesine de olumlu etkileri vardır. Yüksek antioksidan seviyesiyle serbest radikalleri yok ederek karaciğer ile uyumlu bir çalışma gösterir. İster çiğ isterseniz pişmiş olarak tüketebilirsiniz. Pişirecekseniz çok fazla tuzlu olmamasına özen göstermelisiniz.

TAM TAHILLAR

Görsel 4

Beslenme düzeninize tam tahıllı gıdalar eklerseniz karaciğerinizi yağlanmaya karşı da koruyabilirsiniz. Çavdar, yulaf, arpa, buğday ve bunlardan yapılmış ürünleri tüketebilirsiniz. Örneğin günde bir ya da iki dilim tam tahıllı ekmek yiyebilirsiniz. Bu yüksek lif kaynakları karaciğerinizin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

BROKOLİ

Görsel 5

Antioksidanlar eşittir yeşil sebzeler demek. Brokoli de antioksidanlar yönünden oldukça kuvvetli. Karaciğer yağlanması probleminiz varsa haftada birkaç porsiyon brokoliyi öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Brokolinin yanında diğer yeşil sebzelere de sofranızda yer vermeyi ihmal etmeyin.

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