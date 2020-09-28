YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bu besinler yağ yaktırıyor! İçtiğiniz suyun içine serpin ve...

Bu besinler yağ yaktırıyor! İçtiğiniz suyun içine serpin ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kilo vermenin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını, bunun basit bir matematik işlemi gibi düşünülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, yağ yakımını destekleyen besinleri ve kilo vermenin matematiğini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bu besinler yağ yaktırıyor! İçtiğiniz suyun içine serpin ve...

Sonbaharla birlikte havaların soğuması ve hareketlerin azalması metabolizmanın yavaşlamasına neden olurken, kilo alma endişesi ve ‘neden kilo veremiyorum’ şeklindeki sorular da artıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Gün içinde en sık karşılaştığım sorulardan biri, ne yersem daha hızlı kilo veririm? oluyor. Ancak yağ yakan mucizevi bir besin ne yazık ki yok! Buna karşın yağ yakımını destekleyen besinler var” diyor.

SU

Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli! Gün içerisinde içtiğimiz çay ve kahve, su yerine geçmeyip aksine vücuttan sıvıyı dışarı atıyor. Eğer gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay/kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla sıvıya ihtiyaç duyar. Her bireyin içmesi gereken su miktarı farklı. Bunun kolay bir hesabı olup kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo olan bir kişi (50x30) 1500 ml su içmeli.

KABAK

Kabak sıvı içeriği yüksek bir sebze olduğu için kalori bakımından çok düşük. Zayıflama diyetlerinde de bu nedenle önemli bir yer tutuyor. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olarak sindirimi de düzenleyip daha kolay kilo vermenize destek oluyor.

ANANAS

Ananas içerdiği bromalin sayesinde ödem atmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda glisemik indeksi düşük olduğu için insülin metabolizmanızı da destekleyecektir. Ara öğünlerinizde ince 2 dilim tüketebilirsiniz. Bromalin ananasın en çok ortasındaki sert ve yenilemeyen çubuk kısmında bulunduğu için suyunuzun içine atıp içebilirsiniz.

YUMURTA

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Yumurta anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağıdır. İçerdiği kolin sayesinde yağ depolanmasını azaltır. Yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlayarak enerji harcamasını da artırıp kilo vermenizi kolaylaştırır” diyor.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın içinde bulunan kateşinler hem yağ yakmaya yardımcı oluyor hem de güçlü bir antioksidan özelliği taşıyor. Her gün 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Ancak tansiyon probleminiz varsa hekiminize danışmadan tüketmeyin.

YOĞURT

Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde yağ yakımını destekliyor. İçerdiği probiyotikler sayesinde de bağırsaktaki sağlıklı bakteri sayısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Her gün 1 kase yoğurdu yemeklerinizin yanında veya ara öğünde tercih edebilirsiniz.

KIRMIZIBİBER

Kırmızıbiberin içinde bulunan kapsain bağışıklık için çok faydalı. Aynı zamanda vücut ısısını artırdığı için daha fazla enerji harcanmasına ve yağ yakımına yardımcı oluyor. Kırmızı biberi yemeklerinizde baharat olarak mutlaka tüketin ama mide problemi, reflü, gastrit gibi probleminiz varsa şikayetlerinizi daha da artıracağı için tercih etmeyin.

TARÇIN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Tarçın vücudun insülin yanıtını düzenler. İnsülin fazla salınıyorsa yağ yakmak zorlaşabilir. Bu sebeple içtiğiniz suyun içinde veya meyvelerin üzerine serperek tarçın tercih edebilirsiniz. Bu sayede yağ yakımı da kolay olacaktır” diyor.

KİLO VERMENİN MATEMATİĞİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan “Kilo verebilmeniz için; besinlerle aldığınız enerjinin, harcadığınız enerjiden az olması gerekiyor. Yani yediklerinizin porsiyonuna dikkat etmeli, daha fazla hareket edip günlük adım sayılarını artırmalısınız. Vücut aldığınız fazla karbonhidrat, yağ ve proteinleri karaciğerde depolar ve fazlasını yağa dönüştürür. Yağ yakımının hızlı olabilmesi için de karbonhidrat kaynaklarını gereğinden fazla tüketmemek gerekir. Örneğin meyve, eğer porsiyonuna dikkat etmezseniz, fazlası hem kilo almanıza hem karaciğer yağlanmasına sebep olur. Karbonhidrat grubunu (ekmek, unlu mamüller, paketli gıdalar, tatlılar) ve hazır gıdaları fazla tükettiğinizde vücutta ödem miktarı da artar. Ödem vücut dokularında biriken sıvıdır. Bu sıvı hücrelerde birikebileceği gibi, yağ dokusu, kas dokusunda da birikebilir. Ödem varlığı kendini vücutta, göbek çevresi, el ve ayaklarda şişlik şeklinde hissettirir. Genellikle kilo artışına da sebep olur ve tartıdaki rakamı her zaman 2-3 kilo daha fazla görürsünüz.” diyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...
Lezzeti dillere destan kolay katmer tarifiLezzeti dillere destan kolay katmer tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Tepki çeken paylaşımlar! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
MasterChef'te elenen isim belli oldu! Gözyaşlarıyla veda etti
Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Oktay Kaynarca'dan açıklama
Usta oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı! Oktay Kaynarca'dan açıklama
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
Oğlunu dinlemedi! Yeni bikinili poz
İlginizi Çekebilir
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yediğimiz marulda bile var! Zeka geriliğine kadar...
Yediğimiz marulda bile var! Zeka geriliğine kadar...
Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...
Vücuttaki mikrobu kırıyor! Günde 2 defa...
Likyalılardan miras kaldı! Pekmezi de yapılan Margaz üzümünün tadına doyulmuyor
Likyalılardan miras kaldı! Pekmezi de yapılıyor
Yurt dışından yemek içim geliyorlar! Lezzeti sınırları aştı
Yurt dışından yemek içim geliyorlar! Lezzeti sınırları aştı
Adele'e 22 kilo verdiren Sirt Food diyeti nasıl yapılır?
Adele'e 22 kilo verdiren Sirt Food diyeti nasıl yapılır?
Kilosu 60 lira! Karaciğer yeniliyor, kansızlığı tedavi ediyor
Kilosu 60 lira! Karaciğer yeniliyor, kansızlığı tedavi ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.