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Bu meyve yendikten sonra diş fırçasına dönüşüyor! Tanesi 6 bin liraya satılıyor

Pasifik Adaları'nda yetişen Hala meyvesi, ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor. Dışı ananası andıran meyvenin tatlı özü emilerek tüketiliyor, geriye kalan lifli kısmı ise doğal diş fırçası olarak kullanılıyor. Yerel halkın kolayca ulaşabildiği meyve, yurt dışında tanesi 6 bin liraya kadar satılıyor.

Bu meyve yendikten sonra diş fırçasına dönüşüyor! Tanesi 6 bin liraya satılıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bilimsel adı Pandanus tectorius olan Hala meyvesi, Pasifik Adaları ve Avustralya'nın kıyı bölgelerinde yetişiyor. Dışarıdan büyük bir ananası andıran meyve, kesildiğinde kırmızı, turuncu ve sarı renkli sert parçalarıyla dikkat çekiyor. Bir meyvenin içinde 50 ila 200 arasında dilim bulunabiliyor.

Yetiştiği bölgelerde 2 ila 5 dolara satılan, bazı yerlerde ise ağaçlardan ücretsiz toplanabilen Hala meyvesi, yurt dışında yüksek fiyatlara alıcı buluyor. ABD ve Avrupa'daki egzotik meyve satıcılarında bir tanesinin fiyatı 80 ila 150 dolara, yani yaklaşık 3 bin 200 ila 6 bin liraya kadar çıkabiliyor.

TATLI ÖZÜ EMİLEREK TÜKETİLİYOR

Hala meyvesi, alışılmış meyveler gibi ısırılarak yenmiyor. Sert parçalarının uç kısmındaki tatlı öz emilerek tüketiliyor. Tadı ise ananas, mango ve şeker kamışı karışımına benzetiliyor.

Bu meyve yendikten sonra diş fırçasına dönüşüyor! Tanesi 6 bin liraya satılıyor 1

Meyvenin en dikkat çekici özelliği ise tüketildikten sonra ortaya çıkıyor. Tatlı özü bittikten sonra geriye kalan lifli parçalar çöpe atılmıyor. Bu sert lifler, Pasifik Adaları'nda yüzyıllardır doğal diş fırçası ve diş ipi olarak kullanılıyor.

YAPRAKLARINDAN EV VE SEPET YAPILIYOR

Hala bitkisinin yalnızca meyvesi değil, yaprakları da değerlendiriliyor. Dayanıklı yapraklar kurutularak evlerin çatılarında, hasır ve sepet yapımında kullanılıyor. Ayrıca bu yapraklardan tekne yelkenleri de hazırlanıyor.

Meyvenin bir diğer özelliği ise suda uzun süre batmadan kalabilmesi. İçindeki hava boşlukları sayesinde okyanus akıntılarıyla binlerce kilometre sürüklenebilen meyve parçaları, ulaştıkları adalarda yeniden filizlenebiliyor.

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meyve diş fırçası diş halat
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