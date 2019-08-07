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Bu bir vahşet! Her yıl milyonlarca balık bunun için öldürülüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Balık yüzgeçlerinden çorba yapmak için her yıl milyonlarca balık katlediliyor. Çorbanın fiyatı oldukça yüksek. Balık yüzgeçlerinden hazırlanan bu çorbayı içmek zenginlik gösterisi olarak biliniyor. Aslında bilmiyorlar ki bu yaptıkları koca bir utanç unsuru.

Bu bir vahşet! Her yıl milyonlarca balık bunun için öldürülüyor

Sırf keyif uğruna yılda milyonlarca balık, yüzgeç çorbası için tabir yerindeyse işkenceye uğruyor.

Avlanan köpek balıklarının yüzgeçleri kesiliyor, ve ardından tekrar denize bırakılıyor. Hayvanlara yapılan bu işkence her yıl düzenli olarak devam ediyor!

Yüzgeçleri olmadan yüzemeyen, avlanamayan balıklar bir süre sonra denizin dibine batarak boğuluyorlar.

Hayvanlara yapılan bu işkencenin yanında ekosistem de büyük ölçüde zarar görüyor.

Asya'da bu çorbanın tüketimi zenginlik ve mevkinin gösterisi olarak kabul ediliyor. Çin ve Vietnam mutfağında yaygın olarak tüketilen yüzgeç çorbası, düğünlerde de servis edilebliyor. Yani bir bakıma bu çorbanın geleneksel boyutunun da olduğunu söyleyebiliriz.

Çin'de başka bir söylenti ise, çorbanın kansere iyi gelmesi yönünde. Tabii bu sadece bir söylenti, bu konuyla ilgili bilimsel bir dayanak yok.

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