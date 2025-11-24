YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir"

Malatya’da yetişen endemik Hypericum malatyanum bitkisi üzerine yapılan bilimsel araştırma, bu türün halk arasında sarı kantaron olarak bilinen Hypericum perforatumdan daha güçlü antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu. İşte detaylar...

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir"

Malatya'da yetişen endemik Hypericum malatyanum bitkisi, yapılan bilimsel çalışmalar sonucu yaygın olarak bilinen Hypericum perforatum (sarı kantaron) bitkisine göre daha yüksek antimikrobiyal ve antioksidan etkiye sahip olduğu belirlendi.

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir" 1

İKİ TÜR BİTKİ KARŞILAŞTIRILDI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şanlı Kabaktepe ile Dr. Öğr. Üyesi Elif Özbey ve İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Asma tarafından ortak yürütülen araştırmada, Malatya florasında yer alan iki tür bitkinin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ile kimyasal bileşimleri karşılaştırıldı. Bitkiler, bölgeden toplanarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi.

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir" 2

ANTİMİKROBİYAL ETKİ

Araştırmada, H. malatyanum bitkisinin özütünün belirli bir dozda kullanıldığında zararlı serbest radikallerin yaklaşık yüzde 90'ını etkisiz hale getirebilecek düzeyde antioksidan etki gösterdiği tespit edildi. Ayrıca bitkinin bakterilere karşı belirgin antimikrobiyal etkisi olduğu da belirlendi.

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir" 3

"DOĞAL İLAÇ, GIDA TAKVİYESİ VE KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE KULLANILABİLİR"

Araştırmacılar, Malatya'da yetişen endemik türlerin yalnızca ekolojik değil, farmasötik ve biyoteknolojik açıdan da büyük potansiyel taşıdığını belirtti. Bitkinin doğal ilaç, gıda takviyesi ve kozmetik ürünlerinde kullanılabileceği ifade edilirken, Türkiye'nin endemik bitki zenginliğinin korunmasının ve bilimsel çalışmalarla desteklenmesinin sektöre katkı sağlayacağı kaydedildi.

Bu bitki sarı kantarondan daha etkili: "Doğal ilaç, gıda takviyesi olarak kullanılabilir" 4

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'nın doğal ve kültürel değerlerine dönük bilimsel çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek bu çalışmanın şehrin iki üniversitesinden akademisyenler tarafından ortak yürütülmesinin de ayrıca kıymetli olduğunu söyledi. Bentli, çalışmada emeği bulunan akademisyenlere teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladıZam geldi: Altın günü bitti! Yufka günü başladı
225 yıllık tescilli lezzet: "Piştiği odun da farklı"225 yıllık tescilli lezzet: "Piştiği odun da farklı"

Anahtar Kelimeler:
sarı kantaron Malatya kantaron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.