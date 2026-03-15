İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 25. günü iftar menüsü hazır!

Ramazanın 25. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

DEVREZ ÇORBASI

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 adet patates

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

3-4 su bardağı sıcak su

Sosu için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Tencereye tereyağını alın ve unu ekleyerek kavurun. Ardından yıkanmış kırmızı mercimekleri ekleyip kısa süre kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış patates ve soğanı da ilave ederek birkaç dakika daha kavurun.

Üzerine sevdiğiniz kıvama göre sıcak su ekleyin ve çorba malzemeleri yumuşayana kadar pişirin.

Servis öncesinde küçük bir tavada tereyağını eritip toz biberle kavurun ve çorbanın üzerine gezdirin. Devrez çorbası servise hazır.

TEPSİ KEBABI

Malzemeler

1 kilogram kıyma (dana veya dana-kuzu karışık)

1 adet ince kıyılmış soğan

1 demet ince kıyılmış maydanoz

2 adet ince doğranmış sivri biber

3 diş dövülmüş sarımsak

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı pul biber

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1,5 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı su

1 adet domates

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

Yapılışı

Bir kapta kıyma, soğan, maydanoz, sivri biber, sarımsak ve baharatları iyice karıştırıp yoğurun.

Hazırladığınız karışımı yuvarlak bir fırın tepsisine eşit şekilde yayın ve elinizle bastırarak düzleştirin.

Bıçak yardımıyla 8 dilim olacak şekilde kesin. Eritilmiş tereyağını üzerine sürün. Ayrı bir kapta biber salçası ve suyu karıştırarak kebabın üzerine dökün.

Üzerine dilimlenmiş domates, yeşil biber ve kırmızı biberi yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

MANTARLI BULGUR PİLAVI

Malzemeler

1,5 su bardağı pilavlık bulgur

5-6 adet kültür mantarı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet küçük kuru soğan

3-4 adet kurutulmuş domates

1 adet küçük havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Tencereye zeytinyağı ve tereyağını alın. Doğranmış soğan ve havucu ekleyip kavurun.

Ardından doğranmış mantarları ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.

Kurutulmuş domates, tuz ve karabiberi ilave edin. Son olarak bulguru ekleyip karıştırın.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavı ocaktan aldıktan sonra yaklaşık 10 dakika dinlendirip servis edin.

CEVİZLİ LABNELİ KÖZ PATLICAN SALATASI

Malzemeler

5 adet patlıcan

1 paket labne peyniri

1 avuç ceviz

3 diş rendelenmiş sarımsak

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Bir tutam maydanoz

Bir tutam tuz

Üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam pul biber

Yapılışı

Patlıcanları yıkayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika közleyin.

Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Bir kaba labne peyniri, kırılmış ceviz, ince doğranmış maydanoz, sarımsak ve tuzu ekleyin. Patlıcanları da ilave ederek tüm malzemeleri karıştırın.

Servis tabağına aldıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdirip pul biber serpin.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA

Malzemeler

Magnolia kreması için:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı krema

Katları için:

1 paket bebe bisküvisi

15-20 adet çilek

Yapılışı

Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin ve karıştırın. Ilımaya başlayınca kremayı ilave edin.

Bisküvileri rondodan geçirerek ufalayın. Çilekleri dilimleyin. Kupların tabanına bir miktar muhallebi koyun.

Üzerine bisküvi ve çilek ekleyin. Kat kat bu işlemi tekrarlayın.

Tatlıyı buzdolabında 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!