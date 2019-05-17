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Bu böceğe dikkat! Üreticilere uyarı yapıldı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.05.2019 08:20 | Son Güncelleme

Aydın’da zeytin üreticilerine yapılan uyarıda zeytin çiçek sap sokanı zararlısına karşı ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

Bu böceğe dikkat! Üreticilere uyarı yapıldı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, zeytin çiçek sap sokanı zararlısının verimi düşürdüğü ifade edilerek, “Zeytin çiçek tomurcuklarının kabarması ile başlayan zeytin çiçek sap sokanı zararlısı özellikle güneye bakan, güneş gören bahçelerde çiçeklerde kararma ve dökülmelere, verimde azalmaya, neden olmaktadır. Üreticilerin bahçelerini kontrol ederek zararının görülmesi durumunda hemen ilaçlamaya başlaması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için bağlı olduğunuz İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat edebilirsiniz” denildi.

(İHA)

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Aydın zeytin üreticisi böcek uyarısı sap sokanı

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