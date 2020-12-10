Bu börek pilavdan yapılıyor! İşte karşınızda uzi böreği tarifi

Arap mutfağının lezzetli yemeklerinden olan uzi böreği, bildiğimiz börek tariflerinden bir hayli farklı, çünkü iç malzemesi pilavla hazırlanıyor. Farklı kültürlerde pişen değişik yemekleri seviyorsanız uzi tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte Arap mutfağından uzi böreğinin detayları.

MALZEMELER

3 adet hazır yufka

3 su bardağı sıcak su

2 su bardağı pirinç

Bir adet tavuk göğsü

Bir avuç bezelye

Bir adet havuç

5 yemek kaşığı çiğ badem

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Bir adet yumurta sarısı

Susam

YAPILIŞI

Pirinçleri ayıklayın ve yıkayın. Geniş bir tencereye p su doldurarak kaynamaya bırakın. Su kaynayınca içine tuz atın ve 5 dakika sonra ocaktan alın.

Kaynayan suya pirinçleri ilave ettikten sonra bir kenarda bekletin. Başka bir tencereye tavuk göğüslerini alın ve su ekleyerek tavukları haşlayın.

Bu sırada havuçları küp şeklinde doğrayın. Ardından havuçları bezelyeler ile birlikte bir tavada üzerine su ekleyerek haşlayın.

Bademleri kırın ve kırdığınız bademleri bir tavada zeytinyağı ile birlikte hafifçe soteleyin. Sotelenen bademlerin altını kapatarak bekletin. Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri süzün. Ardından pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin ve pirinçleri kavurun.