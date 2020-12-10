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Bu börek pilavdan yapılıyor! İşte karşınızda uzi böreği tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 10.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Bu börek pilavdan yapılıyor! İşte karşınızda uzi böreği tarifi

Arap mutfağından herkese merhaba. Klasik tarifleri bir kenara bırakalım istedik ve farklı kültürlerin enfes lezzetlerini sizlerle tanıştırmaya karar verdik. Pilav ve tavuk etiyle yapılan uzi böreği, perde pilavı yemeğimizi andırıyor ancak tat olarak epey farklı bir lezzet diyebiliriz. Uzi böreği nasıl yapılır diyenler için hemen tarifi anlatalım.

Arap mutfağının lezzetli yemeklerinden olan uzi böreği, bildiğimiz börek tariflerinden bir hayli farklı, çünkü iç malzemesi pilavla hazırlanıyor. Farklı kültürlerde pişen değişik yemekleri seviyorsanız uzi tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte Arap mutfağından uzi böreğinin detayları.

MALZEMELER

3 adet hazır yufka
3 su bardağı sıcak su
2 su bardağı pirinç
Bir adet tavuk göğsü
Bir avuç bezelye
Bir adet havuç
5 yemek kaşığı çiğ badem
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz

Üzeri için:
Bir adet yumurta sarısı
Susam

YAPILIŞI

Pirinçleri ayıklayın ve yıkayın. Geniş bir tencereye p su doldurarak kaynamaya bırakın. Su kaynayınca içine tuz atın ve 5 dakika sonra ocaktan alın.

Kaynayan suya pirinçleri ilave ettikten sonra bir kenarda bekletin. Başka bir tencereye tavuk göğüslerini alın ve su ekleyerek tavukları haşlayın.

Bu sırada havuçları küp şeklinde doğrayın. Ardından havuçları bezelyeler ile birlikte bir tavada üzerine su ekleyerek haşlayın.

Bademleri kırın ve kırdığınız bademleri bir tavada zeytinyağı ile birlikte hafifçe soteleyin. Sotelenen bademlerin altını kapatarak bekletin. Sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri süzün. Ardından pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin ve pirinçleri kavurun.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak suyunu ve tuzunu ilave ederek pilavı pişmeye bırakın.
Haşlanan tavukları küp şeklinde doğrayın.

Pişen pilavın içine tavukları, haşlanan havuç ve bezelyeleri ilave edin. Arından karabiberi, tuzu ve kavrulmuş bademleri de ekleyerek malzemeleri harmanlayın.

Yufkalardan birini alarak orta boy bir kasenin içine döşeyin. Uzun olan kısımlarını geriye doğru katlayarak içini zeytinyağı ile yağlayın. Ardından kasenin için hazırladığınız pilavlı harçla doldurun.

Kenarda kalan yufkalar ile de pilavın üzerini açık bir yer kalmayacak şekilde kapatın. Kaseyi ters çevirip yağlamış olduğunuz fırın tepsisinin içine dizin.

Elinizde olan tüm yufkalar bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. Üzerini de yağladıktan sonra yumurta sarısını sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar da pişirin.

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