Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.

Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır