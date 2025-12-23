Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde iki şahıs, bir parkta bulunan büyük saksılı ağacı alarak kayıplara karıştı.

Bu da ağaç hırsızlığı: Parktaki ağacı araçla çaldılar

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde bulunan Edik Parkı'nda meydana geldi. Bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı.
Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en önemli keşfi! Gizemi çözüldüDünyanın en önemli keşfi! Gizemi çözüldü
Bu hata insanın aklını alır: 2 milyar 650 milyonluk ceza!Bu hata insanın aklını alır: 2 milyar 650 milyonluk ceza!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.