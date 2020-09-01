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Bu dava bitmez! Johnny Depp, Amber Heard'ü bitirmeye kararlı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Johnny Depp ve eski eşi arasında süren mahkeme savaşları daha da sürecek gibi görünüyor. Gelen son iddialara göre hem maddi hem manevi olarak sarsılan Johnny Depp’in milyonlarca dolarlık yeni bir dava açmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Bu dava bitmez! Johnny Depp, Amber Heard'ü bitirmeye kararlı

Güzel oyuncu Amber Heard’ın eski eşi Karayip Korsanları'nın (The Pirates of the Caribbean) yıldızı Johnny Depp'ten şiddet gördüğünü iddia etmesiyle başlayan olaylar silsilesi mahkeme salonlarında devam ediyor. Johnny Depp'in, Amber Heard ile ayrılığında kendisini "eşini döven biri" olarak damgalamakla suçladığı The Sun gazetesine karşı açtığı dava sonrası yeni bir dava daha açacağı iddia edildi.

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Buna göre; Depp milyonlarca dolarlık yeni bir davada eski eşi Amber Heard’la yüzleşmeye hazırlandığı bildirildi. Depp’in ayrıca, 2018’de Washington Post’ta yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle Heard’e de aynı davayı açacağı öne sürüldü.

'ONU MAHVETMEDEN DURMAYACAK'

Aquaman yıldızı Heard, söz konusu yazıda isim vermemiş ama kendisini aile içi şiddete karşı halk figürü diye nitelemişti. Daily Mail ’e konuşan, Heard’e yakın bir kaynak, “Amber’in ekibi, onun bu kez ABD’de yeniden dava açması konusunda çok gerildi. Görünüşe göre Johnny, onu mahvetmeden durmayacak” dedi. Depp’in The Sun’a açtığı davanın sonucu ne olursa olsun, Amber ikinci raunda hazırlandığı, ama Karayip Korsanları'nın yıldızının ilk davayı kazanması durumunda sonuna kadar gideceği ve bunun yıllar alabileceği konuşuluyor

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