Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Kitaplar, mevsimlik kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, uyku setleri ve çok daha fazlası için ihtiyaç duyduğunuz depolama elemanları; dekoratif görünüşleriyle evinizi, kullanışlı yapılarıyla ise gönlünüzü şenlendirecek.
Mobilyalarınızla birlikte alabileceğiniz şifonyer ve dolaplar, en bilinen depolama alanları arasında bir numarada! Çekmeceli ve raflı seçenekleriyle satın alabileceğiniz şifonyerler ve dolaplar, içerisinde bulunan eşyaları kapak arkasında sakladıkları için harika bir düzen sağlar. Evin tüm odalarına koyabileceğiniz bu depolama elamanlarını, istediğiniz ebatlarda özel olarak yaptırmanız mümkün. Eğer büyük bir ürüne ihtiyacınız yoksa tekerlekli mini şifonyerler, kullanım açısından favoriniz olabilir.
Son yılların en popüler dekorasyon elemanlarını sıralasak, sepetler ilk üçe rahatlıkla girebilir. Özellikle hasır sepetler, kullanışlı yapılarının yanı sıra şık görünüşleriyle de çok seviliyor. Oturma odanızın bir köşesine koyacağınız bir sepet; kumanda, koltuk şalı, kitap, gazete ve gözlük gibi onlarca eşyayı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak. Raflara yerleştirebileceğiniz çoklu sepet setleri de, ev dekorasyonuna çekici bir yön kazandıracak. Kapaklı sepetler, eşyaların dışarıdan görünmesini engelleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak. Kapaklı sepetleri, banyolarınızda sabun gibi eşyaları muhafaza etmek için de tercih edebilirsiniz.
Evet, doğru duydunuz bavullar ama bildiğimiz bavullar değil! Retro ya da vintage görünümlü bavullar, evinizin tarzını baştan aşağı değiştirebilir. Kapağı açık şekilde kullanabileceğiniz bavullarda, plak setlerinizi ve özel koleksiyonlarınızı barındırabilirsiniz. Üst üste koyacağınız bavullarla dolap benzeri bir görünüm oluşturabilir ve eşsiz dekorasyonun tadını çıkarabilirsiniz. Büyükten küçüğe doğru sıralayarak da kullanabileceğiniz bavullar, evinize renk katacak.
Bulabileceğiniz en kullanışlı saklama alanları, şüphesiz bazalı yataklardır. Zaten her evde bulunan ve her gün kullanılan yatakları, depolama alanı olarak kullanmak sizi büyük bir kalabalıktan kurtaracak. Büyük boyuttaki eşyaları dahi barındırabilen bazaları, şık ve dekoratif modeller arasından seçebilirsiniz. Ebeveyn, misafir ve çocuk odalarında tercih edeceğiniz yatakların bazalı olmasına dikkat etmelisiniz.
Rafların üzerinde, dolapların içinde, kilerde, oda ve balkonların köşelerinde bulduğunuz tüm boşlukları kutularla doldurabilirsiniz. Üstelik o kadar şık ve estetik görünüşlü kutular var ki satın alırken epey bir süre kararsız kalacağınızdan eminiz. Ahşap, metal, karton ya da plastik gibi pek çok farklı materyalden üretilen kutular arasından evinizin dekorasyonuna en uygun olanları seçebilirsiniz.
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