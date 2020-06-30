Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Eviniz ister minicik ister kocaman olsun, önemli olan fonksiyonel saklama alanlarına sahip olmaktır. Her ihtiyacınız için ayrı bir eşya bulabileceğiniz günümüzde, bu eşyaları saklamak için de akıllı çözümlere ihtiyacınız var. Evinizin dekorasyonuyla mükemmel uyum sağlayacak kullanışlı depolama elemanlarına ait tüm detayları bu yazıda bulacaksınız.

Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Kitaplar, mevsimlik kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, uyku setleri ve çok daha fazlası için ihtiyaç duyduğunuz depolama elemanları; dekoratif görünüşleriyle evinizi, kullanışlı yapılarıyla ise gönlünüzü şenlendirecek.

ŞİFONYER VE DOLAPLARDAN ŞAŞMAYIN!

Mobilyalarınızla birlikte alabileceğiniz şifonyer ve dolaplar, en bilinen depolama alanları arasında bir numarada! Çekmeceli ve raflı seçenekleriyle satın alabileceğiniz şifonyerler ve dolaplar, içerisinde bulunan eşyaları kapak arkasında sakladıkları için harika bir düzen sağlar. Evin tüm odalarına koyabileceğiniz bu depolama elamanlarını, istediğiniz ebatlarda özel olarak yaptırmanız mümkün. Eğer büyük bir ürüne ihtiyacınız yoksa tekerlekli mini şifonyerler, kullanım açısından favoriniz olabilir.

HER ODAYA BİR SEPET!

cFeXgamKxlm8HUTtADmxOuQU3ArNlErCqueLGMhM

Son yılların en popüler dekorasyon elemanlarını sıralasak, sepetler ilk üçe rahatlıkla girebilir. Özellikle hasır sepetler, kullanışlı yapılarının yanı sıra şık görünüşleriyle de çok seviliyor. Oturma odanızın bir köşesine koyacağınız bir sepet; kumanda, koltuk şalı, kitap, gazete ve gözlük gibi onlarca eşyayı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak. Raflara yerleştirebileceğiniz çoklu sepet setleri de, ev dekorasyonuna çekici bir yön kazandıracak. Kapaklı sepetler, eşyaların dışarıdan görünmesini engelleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak. Kapaklı sepetleri, banyolarınızda sabun gibi eşyaları muhafaza etmek için de tercih edebilirsiniz.

BAVULLAR SADECE KIYAFET TAŞIMAZ!

EdN3h3MLh7T0JxrwV7TSUl9mz1AFRmATqanQGRPC

Evet, doğru duydunuz bavullar ama bildiğimiz bavullar değil! Retro ya da vintage görünümlü bavullar, evinizin tarzını baştan aşağı değiştirebilir. Kapağı açık şekilde kullanabileceğiniz bavullarda, plak setlerinizi ve özel koleksiyonlarınızı barındırabilirsiniz. Üst üste koyacağınız bavullarla dolap benzeri bir görünüm oluşturabilir ve eşsiz dekorasyonun tadını çıkarabilirsiniz. Büyükten küçüğe doğru sıralayarak da kullanabileceğiniz bavullar, evinize renk katacak.

BAZALI YATAKLARI TERCİH EDİN!

CobFCfrrzwMyfjNQC1lBjkQ2B7MTM4rgpRNM5uvg

Bulabileceğiniz en kullanışlı saklama alanları, şüphesiz bazalı yataklardır. Zaten her evde bulunan ve her gün kullanılan yatakları, depolama alanı olarak kullanmak sizi büyük bir kalabalıktan kurtaracak. Büyük boyuttaki eşyaları dahi barındırabilen bazaları, şık ve dekoratif modeller arasından seçebilirsiniz. Ebeveyn, misafir ve çocuk odalarında tercih edeceğiniz yatakların bazalı olmasına dikkat etmelisiniz.

KUTU, KUTU VE DAHA ÇOK KUTU!

O07ocpsyjTtqvx6FW9ySJiduFK33IdDWQzPqo1g5

Rafların üzerinde, dolapların içinde, kilerde, oda ve balkonların köşelerinde bulduğunuz tüm boşlukları kutularla doldurabilirsiniz. Üstelik o kadar şık ve estetik görünüşlü kutular var ki satın alırken epey bir süre kararsız kalacağınızdan eminiz. Ahşap, metal, karton ya da plastik gibi pek çok farklı materyalden üretilen kutular arasından evinizin dekorasyonuna en uygun olanları seçebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...
Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Ahşap kasaları sakın çöpe atmayın! Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olacaklar...

Ahşap kasaları sakın çöpe atmayın! Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olacaklar...

Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...

Bu bitkilere odanızda mutlaka yer verin! Fazla radyasyona maruz kalmamak için...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

Ünlü fenomen anne oldu! O anlar böyle paylaşıldı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Teknoloji ve oyun sevenler için genç odası tasarım önerileri! Yaratıcı ve eğlenceli...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Bu yaratıcı elektronik aletleri duyan herkes şaşırıyor! Paspasa entegre çalar saat...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Balkonu monotonluktan kurtarabilirsiniz! Bu bitkiler pozitif enerji yayacak...

Yazlık eviniz enerjinizi tüketmesin! Birbirinden şık dekorasyon önerileri ile...

Yazlık eviniz enerjinizi tüketmesin! Birbirinden şık dekorasyon önerileri ile...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

Küçük balkonu olanlar için dekorasyon önerileri! Odağı tek bir alanda toplayarak...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.