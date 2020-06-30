Bu depolama elemanlarına bayılacaksınız! Hem kullanışlı hem de dekoratif...

Kitaplar, mevsimlik kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, uyku setleri ve çok daha fazlası için ihtiyaç duyduğunuz depolama elemanları; dekoratif görünüşleriyle evinizi, kullanışlı yapılarıyla ise gönlünüzü şenlendirecek.

ŞİFONYER VE DOLAPLARDAN ŞAŞMAYIN!

Mobilyalarınızla birlikte alabileceğiniz şifonyer ve dolaplar, en bilinen depolama alanları arasında bir numarada! Çekmeceli ve raflı seçenekleriyle satın alabileceğiniz şifonyerler ve dolaplar, içerisinde bulunan eşyaları kapak arkasında sakladıkları için harika bir düzen sağlar. Evin tüm odalarına koyabileceğiniz bu depolama elamanlarını, istediğiniz ebatlarda özel olarak yaptırmanız mümkün. Eğer büyük bir ürüne ihtiyacınız yoksa tekerlekli mini şifonyerler, kullanım açısından favoriniz olabilir.

HER ODAYA BİR SEPET!

Son yılların en popüler dekorasyon elemanlarını sıralasak, sepetler ilk üçe rahatlıkla girebilir. Özellikle hasır sepetler, kullanışlı yapılarının yanı sıra şık görünüşleriyle de çok seviliyor. Oturma odanızın bir köşesine koyacağınız bir sepet; kumanda, koltuk şalı, kitap, gazete ve gözlük gibi onlarca eşyayı ortadan kaldırmanıza yardımcı olacak. Raflara yerleştirebileceğiniz çoklu sepet setleri de, ev dekorasyonuna çekici bir yön kazandıracak. Kapaklı sepetler, eşyaların dışarıdan görünmesini engelleyerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıracak. Kapaklı sepetleri, banyolarınızda sabun gibi eşyaları muhafaza etmek için de tercih edebilirsiniz.