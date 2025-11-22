Bu detayı kimse fark etmemişti! Eyvah Osimhen: Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

2 HAFTA YOK

Yapılan açıklamaya göre Osimhen, bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Golcünün son dönemde yaşadığı sakatlık geçmişi ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

3 YILDA 6 ARKA ADALE SAKATLIĞI

Napoli ve Galatasaray formalarıyla son 3 yılda darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşayan Osimhen, bu süreçte toplamda ciddi bir süre sahalardan uzak kaldı.

NAPOLİ'DEKİ KAS SAKATLIKLARI

2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün sahalardan uzak kalan Osimhen, 7 maçı kaçırmıştı. Takip eden 2023-24 sezonunda ise aynı sakatlık nedeniyle 43 gün formasından uzak kalmış ve 9 maçı kaçırmıştı.

GALATASARAY'DA DA SIK SAKATLIKLAR

2023-24 sezonunda kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün sahalardan uzak kalan Nijeryalı oyuncu, 4 maçta görev yapamadı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla kas gerilmesi nedeniyle 15 gün forma giyemeyen Osimhen, 4 maçta oynamadı. Aynı sezon başka bir kas gerilmesi sakatlığı nedeniyle 8 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 maç kaçırmıştı.

TOPLAM KAYIP: 138 GÜN VE 26 MAÇ

Osimhen, yaşadığı bu sakatlıklar dışında kalan son sakatlıkları hariç olmak üzere, toplamda 138 gün sahalardan uzak kaldı ve 26 maçı kaçırmış oldu.