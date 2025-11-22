SPOR

Bu detayı kimse fark etmemişti! Eyvah Osimhen: Galatasaray'da büyük kriz

Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Demokratik Kongo maçı sırasında sakatlanarak devre arasında oyundan alındı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen yıldız oyuncunun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Osimhen, Napoli ve Galatasaray formalarıyla son 3 yılda darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadı ve toplamda 138 gün sahalardan uzak kalarak 26 maç kaçırdı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Osimhen'in sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

2 HAFTA YOK

Yapılan açıklamaya göre Osimhen, bu sakatlık nedeniyle yaklaşık 2 hafta boyunca takımdan ayrı kalacak. Golcünün son dönemde yaşadığı sakatlık geçmişi ise dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

3 YILDA 6 ARKA ADALE SAKATLIĞI

Napoli ve Galatasaray formalarıyla son 3 yılda darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşayan Osimhen, bu süreçte toplamda ciddi bir süre sahalardan uzak kaldı.

NAPOLİ'DEKİ KAS SAKATLIKLARI

2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün sahalardan uzak kalan Osimhen, 7 maçı kaçırmıştı. Takip eden 2023-24 sezonunda ise aynı sakatlık nedeniyle 43 gün formasından uzak kalmış ve 9 maçı kaçırmıştı.

GALATASARAY'DA DA SIK SAKATLIKLAR

2023-24 sezonunda kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün sahalardan uzak kalan Nijeryalı oyuncu, 4 maçta görev yapamadı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla kas gerilmesi nedeniyle 15 gün forma giyemeyen Osimhen, 4 maçta oynamadı. Aynı sezon başka bir kas gerilmesi sakatlığı nedeniyle 8 gün sahalardan uzak kalmış ve 2 maç kaçırmıştı.

TOPLAM KAYIP: 138 GÜN VE 26 MAÇ

Osimhen, yaşadığı bu sakatlıklar dışında kalan son sakatlıkları hariç olmak üzere, toplamda 138 gün sahalardan uzak kaldı ve 26 maçı kaçırmış oldu.

