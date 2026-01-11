SPOR

Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Atalanta CEO'su duyurdu...

Süper Kupa'da ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de gündem yine transfere çevrildi. Sarı-lacivertli ekip İtalya'nın Atalanta kulübünde top koşturan Ademola Lookman'ın transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu için kulüp CEO'su da transfer için flaş açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu
Müzesine bir Süper Kupa daha katan Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken, üstüne bir de transfer de Ademola Lookman bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-laciertli ekip kış transfer dönemine Musaba, Mert Günok ve Guendouzi transferleri ile hızlı bir giriş yaparken, sıradaki isimle resmen bayram etmeye hazırlanıyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU!

Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Atalanta CEO su duyurdu... 1

İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile görüşmelerinde ilerlerken, anlaşmada son aşamada olduğu öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını bonservis ile ödenecek maaş ayrıntılarına da yer verdi.

RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Atalanta CEO su duyurdu... 2

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın Lookman için 40 milyon euro bonservisi gözden çıkarttığı ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan oyuncuya da 9 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

ATALANTA CEO'SU DUYURDU!

Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Atalanta CEO su duyurdu... 3

DAZN'a konuşan Atalanya CEO'su Luca Percassi, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği sorusuna gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi. Bu açıklamalar taraftarca transfer için görüşmelerin devam ettiği şeklinde yorumlandı.

