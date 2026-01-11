Ademola Lookman için son dakika! Türk devi için imzaya geliyor! Atalanta CEO'su duyurdu...

Müzesine bir Süper Kupa daha katan Fenerbahçe taraftarını sevince boğarken, üstüne bir de transfer de Ademola Lookman bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-laciertli ekip kış transfer dönemine Musaba, Mert Günok ve Guendouzi transferleri ile hızlı bir giriş yaparken, sıradaki isimle resmen bayram etmeye hazırlanıyor.

İTALYAN BASINI DUYURDU!

İtalyan basının haberine göre Fenerbahçe Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için Atalanta ile görüşmelerinde ilerlerken, anlaşmada son aşamada olduğu öğrenildi. Öte yandan İtalyan basını bonservis ile ödenecek maaş ayrıntılarına da yer verdi.

RAKAMLAR BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın Lookman için 40 milyon euro bonservisi gözden çıkarttığı ve yıllık 2.5 milyon euro kazanan oyuncuya da 9 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

ATALANTA CEO'SU DUYURDU!

DAZN'a konuşan Atalanya CEO'su Luca Percassi, Lookman transferinde Fenerbahçe'yle yapılan görüşmeler için Türkçe öğrenip öğrenmediği sorusuna gülerek "Henüz öğrenmedim" yanıtını verdi. Bu açıklamalar taraftarca transfer için görüşmelerin devam ettiği şeklinde yorumlandı.