Bu diziler kraliyet ailelerinin gizli yaşantısını anlatıyor! Aşk, savaş, ihtiras...

Geçmişe ilgi duyanlar için tarih dizileri vazgeçilmezdir. İzleyiciyi anlattığı döneme götüren ve gerçek tarihten uyarlanarak hazırlanan bu diziler, insanlık tarihi boyunca yaşanan aşk, ihanet, ihtiras ve savaş gibi pek çok şeyi konu alır. Siz de tarihi dizi izlemeyi sevenlerdenseniz bu yazımız tam size göre. Keyifli seyirler.

THE LAST KINGDOM

2015 yılında yayınlanan ve toplam 3 sezon olan bu dizi tarihteki gerçek kişilerden esinlenerek hazırlanan bir krallık hikâyesidir. Dizi, İngiltere Kralı Alfred’in, Ülkesini tek bayrak altında birleştirip Vikingler ile mücadelesini konu alır. Entrikalarla dolu olan bu dizi İngiltere’nin temellerinin nasıl atıldığını da anlatıyor.

THE TUDORS

Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi olan bu dizi, toplam 4 sezondur. Dizi, VII. Henry öldükten sonra tahta geçen 2. oğlu VIII. Henry’nin ölümüne kadar olan süreyi kapsıyor. Yaşamına 6 eş ve metresler sığdıran Henry’nin, erkek çocuk sahibi olmak istemesi, her yeni evliliği için eski eşini astırması ve Katolik Kilisesini İngiltere’den ayırıp Anglikan Kilisesi’ni kurması onu tarihin en ünlü krallarından biri yapmıştır. Ayrıca dizinin ilerleyen sezonlarında Kral Henry’nin kızları Kanlı Mary ve Kraliçe I. Elizabeth de yer alıyor.