Bu diziler kraliyet ailelerinin gizli yaşantısını anlatıyor! Aşk, savaş, ihtiras...

Geçmişe ilgi duyanlar için tarih dizileri vazgeçilmezdir. İzleyiciyi anlattığı döneme götüren ve gerçek tarihten uyarlanarak hazırlanan bu diziler, insanlık tarihi boyunca yaşanan aşk, ihanet, ihtiras ve savaş gibi pek çok şeyi konu alır. Siz de tarihi dizi izlemeyi sevenlerdenseniz bu yazımız tam size göre. Keyifli seyirler.
THE LAST KINGDOM
2015 yılında yayınlanan ve toplam 3 sezon olan bu dizi tarihteki gerçek kişilerden esinlenerek hazırlanan bir krallık hikâyesidir. Dizi, İngiltere Kralı Alfred’in, Ülkesini tek bayrak altında birleştirip Vikingler ile mücadelesini konu alır. Entrikalarla dolu olan bu dizi İngiltere’nin temellerinin nasıl atıldığını da anlatıyor.
THE TUDORS
Yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi olan bu dizi, toplam 4 sezondur. Dizi, VII. Henry öldükten sonra tahta geçen 2. oğlu VIII. Henry’nin ölümüne kadar olan süreyi kapsıyor. Yaşamına 6 eş ve metresler sığdıran Henry’nin, erkek çocuk sahibi olmak istemesi, her yeni evliliği için eski eşini astırması ve Katolik Kilisesini İngiltere’den ayırıp Anglikan Kilisesi’ni kurması onu tarihin en ünlü krallarından biri yapmıştır. Ayrıca dizinin ilerleyen sezonlarında Kral Henry’nin kızları Kanlı Mary ve Kraliçe I. Elizabeth de yer alıyor.
REIGN
Toplam 4 sezon olan dizi, İskoçya kraliçesi Mary Stuart, Fransa prensi Francis ile evlendirildikten sonra, Fransa’ya gönderilmesi ve oradaki entrikalarla dolu hayatını konu alır.
VICTORIA
İngiltere’nin en büyük hükümdarları hep kraliçeler olmuş ve en şaşalı günler de kraliçeler döneminde yaşanmıştır. Bu kraliçelerin en büyüğü kuşkusuz Kraliçe Victoria’dır. Dizi, Victoria’nın başa geçmesiyle birlikte İngiltere’nin nasıl “Güneşi batmayan ülke” haline geldiğini anlatıyor.
THE WINDORS
3 sezon olan dizi, İngiliz Kraliyet Ailesi’nin günümüzde yaşadığı sıkıntı ve güçlükleri absürt komedi türünde konu alıyor. Bu diziyi izlerken çok güleceksiniz.
HOLLOW CROWN
1399 ve 1485 yıllarını kapsıyor. 2 sezon olan bu dizi, II. Richard, VI. Henry, V. Henry, VI. Henry ile III. Richard’ın hayatlarını ve o dönemlerde yaşadıkları savaş, aşk ve ihtirasları konu alıyor. Dizi, gerek oyuncu kadrosu gerekse kostüm ve çekim yönünden çoğu filmde bile olmayan bir kaliteye sahip bizden söylemesi.
THE CROWN
Listemizin son sırasında, 1952 yılında tahta geçen ve hâlâ İngiltere Kraliçesi olan II. Elizabeth’in hayatını ve tahtta kaldığı süre boyunca yaşadıklarını konu alıyor. 2016 yılında yayınlanan ve yakın tarihle ilgili pek çok bilgi içeren bu dizinin 6 sezon sürmesi ve günümüze kadar gelmesi planlanıyor.
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