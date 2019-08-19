Bu dövmeler renk değiştirirse dikkat! Şeker hastası olabilirsiniz

Yeni geliştirilen özel mürekkeplerle yapılan dövmeler sayesinde şekeriniz yükseldiğinde veya kan seviyenizde oynama olduğunda sadece dövmenizin olduğu yere bakarak bilgi sahibi olabileceksiniz. Kendinizin doktoru olabilirsiniz. Peki estetik görünüşü dışında insan sağlığına yararlı olan bu dövmelerin buluşu nasıl gerçekleşti?

ALMAN BİLİM İNSANLARI BULDU

Almanyalı bilim insanları sayesinde bulunan yöntemle sağlık takibi kolaylaştırıldı. Bazıları için vazgeçilmez olan ve sanat olarak görülen dövmeler 21. yüzyılda artık sağlık alanında da kullanılıyor. Almanyalı bilim insanlarının keşfi sayesinde sağlık alanında büyük bir gelişme yaşandı. Geliştirilen mürekkep ile normal dövmeden farklı olarak deriye kolorimetrik analitik bir formülasyon enjekte ediliyor ve dövme bu şekilde yapılıyor.

3 FARKLI SENSÖR BELİRLENDİ

Dövmeler için 3 farklı kimyasal sensör belirlendi. Bu sayede vücuttaki değişimlerde mürekkebin rengi değişiyor. Kan pH’ı, vücuttaki glikoz miktarı ve albümin seviyeleri değiştikçe dövmelerin rengi de değişiyor. Albümin kandaki bir taşıyıcı ve nakil proteini. Vücudunuzdaki glikoz seviyelerinin yükselmesi şeker hastalığının bir belirtisi olabilirken albümin seviyesinin düşmesi de böbrek yetmezliği ve karaciğer problemlerinin habercisi olabilir.