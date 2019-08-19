Bu dövmeler renk değiştirirse dikkat! Şeker hastası olabilirsiniz

Yeni geliştirilen özel mürekkeplerle yapılan dövmeler sayesinde şekeriniz yükseldiğinde veya kan seviyenizde oynama olduğunda sadece dövmenizin olduğu yere bakarak bilgi sahibi olabileceksiniz. Kendinizin doktoru olabilirsiniz. Peki estetik görünüşü dışında insan sağlığına yararlı olan bu dövmelerin buluşu nasıl gerçekleşti?
ALMAN BİLİM İNSANLARI BULDU
Almanyalı bilim insanları sayesinde bulunan yöntemle sağlık takibi kolaylaştırıldı. Bazıları için vazgeçilmez olan ve sanat olarak görülen dövmeler 21. yüzyılda artık sağlık alanında da kullanılıyor. Almanyalı bilim insanlarının keşfi sayesinde sağlık alanında büyük bir gelişme yaşandı. Geliştirilen mürekkep ile normal dövmeden farklı olarak deriye kolorimetrik analitik bir formülasyon enjekte ediliyor ve dövme bu şekilde yapılıyor.
3 FARKLI SENSÖR BELİRLENDİ
Dövmeler için 3 farklı kimyasal sensör belirlendi. Bu sayede vücuttaki değişimlerde mürekkebin rengi değişiyor. Kan pH’ı, vücuttaki glikoz miktarı ve albümin seviyeleri değiştikçe dövmelerin rengi de değişiyor. Albümin kandaki bir taşıyıcı ve nakil proteini. Vücudunuzdaki glikoz seviyelerinin yükselmesi şeker hastalığının bir belirtisi olabilirken albümin seviyesinin düşmesi de böbrek yetmezliği ve karaciğer problemlerinin habercisi olabilir.
KİMYASAL BELİRTİLER RENK DEĞİŞİMLERİ İLE ANLAŞILIYOR
Kimyasal belirtilerin değişmesi farklı renklerle anlaşılıyor. Örneğin kandaki glikoz seviyeniz artıyorsa yani şekeriniz yükseliyorsa dövmeniz sarıdan koyu yeşile dönüşür. Aynı şekilde albümin sensöründe de renk değişimi sarıdan yeşile doğru gider. Kan pH’ı 5’ten 9’a çıkıyorsa bu sarıdan maviye giden bir değişimle gözlemlenir.
ÖZELLİKLE DİYABET ve BÖBREK HASTALARI İÇİN ÖNEMLİ
Renk değiştiren dövmeler sayesinde sürekli kan aldırmanıza gerek kalmadan sağlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Dövmeler özellikle diyabet ve böbrek hastaları için yararlı olabilir. Çünkü bu hastalıklara sahip olan insanlar düzenli olarak kan vermek zorunda. Eğer renk değiştiren bir dövmeye sahipseniz sürekli kan vermenize gerek kalmaz. Sadece dövmeniz renk değiştirdiğinde doktora gitmeniz sizin yararınıza olacak.
RENK DEĞİŞİMLERİ İLE SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDECEKSİNİZ
Keşfedilen dövmeler MIT ve Harvard’ın bilim insanları tarafından “Dermal Abyss” olarak adlandırıldı. Dövmeler hem vücudunuzda sandığınızdan daha estetik duracak hem de renk değişimleri sayesinde sağlığınızı takip etmenizde size yardımcı olacak. Böylelikle size özgü dövmelerinizle sağlığınıza özen göstereceksiniz.
DOMUZ DERİSİ ÜZERİNDE DENENDİ
Bilim insanları domuz derisinin üstüne birkaç sensör uyguladı ve pH, glikoz, albümin seviyelerini değiştirdiler. Bunun sonucunda derideki dövmede renk değişimleri gözlemlendi. Bu buluş sayesinde belki de birçok insanın hayatı kolaylaşacak ve sağlıkları güven altına alınacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum