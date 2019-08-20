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Bu düğün konvoyu şaşkına çevirdi! Milyonlarca liralık gelin arabası

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 20.08.2019 07:28 | Son Güncelleme

Bursa’da klasik otomobil koleksiyoneri kızını evlendirdi. Gelin arabası 1915 model klasik otomobil olurken, konvoyda yaşları 60 ile 81 arasında değişen 8 klasik otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Bursa’da klasik otomobil sevdalısı Mehmet Nail, 104 yaşındaki otomobilini kızının gelin arabası yaptı. 1915 model otomobile farklı yaşlardaki araçlar da konvoyda eşlik etti.

Değeri milyon liralarla ifade edilen otomobillerin arasında 1915 Ford T’nin yanı sıra, 1938 Opel Admiral, 1953 Auistin A40, 1954 Jowett Jupiter, 1955 Chevrolet Belair, 1959 Cadillac gibi modeller bulunuyor. Tarihe tanıklık eden otomobillerle evlerinin önünden düğün salonuna giden Azime -Hasan çifti, unutulmaz bir düğün yaşadı.

Bursa Uludağ yolundan Atatürk Caddesi’ne konvoy halinde giden klasik otomobilleri gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otomobillerin sahibi Mehmet Nail, arabalara olan tutkusunun babasından başladığını ifade ederek, “1915’ten başlayıp 1970’lere kadar Türkiye’de pek olmayan otomobillerimiz mevcut. Bugün de kızımın düğünü var. Kızıma güzel bir hatıra bırakmak istedim. Mutlu gününe böyle klasik arabalarla eşlik etmek istedik. Damadım 1915 model arabayı biliyordu. Amerika’da ilk aldığımızda onlarla beraber toplamıştık. Öyle bir anısı olduğu için gelin arabası yapmaya karar verdik” dedi.

30’u aşkın klasik otomobili olduğunu belirten Nail, “Bu otomobillerin çoğu üstü açılıp, kapanabiliyor. En eski aracımız 1915 Ford T modelidir. Türkiye’de sokaklarda pek göremeyeceğiniz bir arabadır. Ardından 1938 model aracımızın Türkiye’de bir eşi yoktur” diye konuştu.

Damat Hasan Yıldız ise "1915 arabamız Amerika’da bizim garajımızda kalmıştı. O günden bu güne düğün arabamız olması nasip oldu. Bugün de bizim gelin arabamız olması bize çok sürpriz oldu. Tahmin etmiyorduk” ifadelerini kullandı.

Gelinin kardeşi Azim Ali Nail ise, “7 yıl önce Amerika’dan bu otomobili getirmiştik. 2 sene önce ben evlenmiştim. Bizim gelin arabamız daha farklı bir modeldi. Bu kardeşime nasip oldu. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa klasik otomobil düğün konvoyu

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