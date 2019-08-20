Bu düğün konvoyu şaşkına çevirdi! Milyonlarca liralık gelin arabası

Değeri milyon liralarla ifade edilen otomobillerin arasında 1915 Ford T’nin yanı sıra, 1938 Opel Admiral, 1953 Auistin A40, 1954 Jowett Jupiter, 1955 Chevrolet Belair, 1959 Cadillac gibi modeller bulunuyor. Tarihe tanıklık eden otomobillerle evlerinin önünden düğün salonuna giden Azime -Hasan çifti, unutulmaz bir düğün yaşadı.

Bursa Uludağ yolundan Atatürk Caddesi’ne konvoy halinde giden klasik otomobilleri gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. Otomobillerin sahibi Mehmet Nail, arabalara olan tutkusunun babasından başladığını ifade ederek, “1915’ten başlayıp 1970’lere kadar Türkiye’de pek olmayan otomobillerimiz mevcut. Bugün de kızımın düğünü var. Kızıma güzel bir hatıra bırakmak istedim. Mutlu gününe böyle klasik arabalarla eşlik etmek istedik. Damadım 1915 model arabayı biliyordu. Amerika’da ilk aldığımızda onlarla beraber toplamıştık. Öyle bir anısı olduğu için gelin arabası yapmaya karar verdik” dedi.

30’u aşkın klasik otomobili olduğunu belirten Nail, “Bu otomobillerin çoğu üstü açılıp, kapanabiliyor. En eski aracımız 1915 Ford T modelidir. Türkiye’de sokaklarda pek göremeyeceğiniz bir arabadır. Ardından 1938 model aracımızın Türkiye’de bir eşi yoktur” diye konuştu.