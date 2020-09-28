Bu etkisini kimse bilmiyordu! Karbonatla bakın nasıl zayıflıyorlar

Karbonatın mutfakta birden fazla kullanım alanı vardır ancak bu etkisini belki de ilk kez duyacaksınız. Kilo vermek için kullanılan karbonat, meyvelerle bütünleşiyor. Yemek yeme isteğini azaltan bu karışım sayesinde bir ayda 3 kilo verebilirsiniz.
200 gram çilek
Yarım çay kaşığı karbonat
2 adet limonun suyu
Bir avuç tane nane yaprağı
Bir litre su
Tüm malzemeleri mutfak robotuna alın.
Blender'da pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Homojen sıvı bir kıvam aldıktan sonra karışımı günde 2 kez tüketin.
Hazırladığınız karışımı yemeklerden yarım saat önce tüketin. Bu süreçte kızartmalardan uzak durun ve hamur işi yemeyin. Akşam 8'den sonra yeme-içme işine son verin.
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