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Bu etkisini kimse bilmiyordu! Karbonatla bakın nasıl zayıflıyorlar

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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Kilo vermek istiyor ama bir türlü başaramıyorsanız bir de bu karbonatlı içeceği deneyin. Uygulayan bazı kişiler bir ayda 3 kilo verdiği söylüyor. İşte kilo verdiren karbonatlı içecek tarifi detayları.

Bu etkisini kimse bilmiyordu! Karbonatla bakın nasıl zayıflıyorlar

Karbonatın mutfakta birden fazla kullanım alanı vardır ancak bu etkisini belki de ilk kez duyacaksınız. Kilo vermek için kullanılan karbonat, meyvelerle bütünleşiyor. Yemek yeme isteğini azaltan bu karışım sayesinde bir ayda 3 kilo verebilirsiniz.

MALZEMELER

200 gram çilek
Yarım çay kaşığı karbonat
2 adet limonun suyu
Bir avuç tane nane yaprağı
Bir litre su

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri mutfak robotuna alın.
Blender'da pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Homojen sıvı bir kıvam aldıktan sonra karışımı günde 2 kez tüketin.
Hazırladığınız karışımı yemeklerden yarım saat önce tüketin. Bu süreçte kızartmalardan uzak durun ve hamur işi yemeyin. Akşam 8'den sonra yeme-içme işine son verin.

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