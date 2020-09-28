Bu etkisini kimse bilmiyordu! Karbonatla bakın nasıl zayıflıyorlar

Karbonatın mutfakta birden fazla kullanım alanı vardır ancak bu etkisini belki de ilk kez duyacaksınız. Kilo vermek için kullanılan karbonat, meyvelerle bütünleşiyor. Yemek yeme isteğini azaltan bu karışım sayesinde bir ayda 3 kilo verebilirsiniz.

MALZEMELER

200 gram çilek

Yarım çay kaşığı karbonat

2 adet limonun suyu

Bir avuç tane nane yaprağı

Bir litre su

NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri mutfak robotuna alın.

Blender'da pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin. Homojen sıvı bir kıvam aldıktan sonra karışımı günde 2 kez tüketin.

Hazırladığınız karışımı yemeklerden yarım saat önce tüketin. Bu süreçte kızartmalardan uzak durun ve hamur işi yemeyin. Akşam 8'den sonra yeme-içme işine son verin.

