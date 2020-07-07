Bu evlenme tekliflerine hayır demek imkansız! İşte en romantik evlenme teklifleri...

Her kadın 'Evet' diyebilmek için duygulu bir evlilik teklifi ister. Bu yüzden sürpriz teklifler konusunda beklentiler büyüktür. Hayatının aşkına nasıl evlilik teklifinde bulunacağını bilemeyen damat adayları için fikir süreci oldukça zorlu işler. Eğer siz de hala ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için şahane fikirlerimiz var. Hem müstakbel eşinizi bir kez daha kendinize aşık etmek hem de ömür boyu hatırlayacağınız bir evlilik teklifi istiyorsanız bu fikirler tam size göre!

BU EVLİLİK TEKLİFLERİYLE ROMANTİZMİ DORUKLARDA YAŞAYACAKSINIZ

Çarpıcı bir teklifte bulunmak istiyor ancak heyecandan ne yapacağınızı bilemiyorsanız, birbirinden güzel fikirleri kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

1. BEKLEDİĞİNİZ FİLM MUTLU SONLA BİTSİN!

Uzun zamandır beklediğiniz yönetmenin yeni filmi mi geldi? O halde evlilik teklifi için en uygun zaman! Sinema salonunu sadece ikinize özel olarak kiralayabilir, salonun her yerini fotoğraflarınızla doldurabilirsiniz. Eğer bu fikir size hem abartılı hem de biraz maliyetli geldiyse sinema yönetimiyle konuşabilirsiniz. Sevgilinize özel çekeceğiniz bir videoyu yönetime vererek film başlamadan önce veya bittikten sonra ekranda yayınlamalarını isteyebilirsiniz.