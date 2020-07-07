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Bu evlenme tekliflerine hayır demek imkansız! İşte en romantik evlenme teklifleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Hayattaki en heyecan verici an, aşık olduğunuz kişiyle yaşamınızı birleştirmeye karar verdiğiniz zamandır. Birlikteliğe uzanan bu yolda ilk adım evlilik teklifiyle başlar. Ne kadar zaman geçerse geçsin mutlulukla hatırlamak ve ardınızda tatlı bir anı bırakmak için evlilik teklifini nasıl yaptığınız çok önemlidir. İşte sizin için hazırlanan en romantik evlilik teklifi fikirleri..

Bu evlenme tekliflerine hayır demek imkansız! İşte en romantik evlenme teklifleri...

İçindekiler

  • BU EVLİLİK TEKLİFLERİYLE ROMANTİZMİ DORUKLARDA YAŞAYACAKSINIZ
  • 1. BEKLEDİĞİNİZ FİLM MUTLU SONLA BİTSİN!
  • 2. EN SEVİLEN ŞARKIYLA GELEN TEKLİF
  • 3. EN SIK GİTTİĞİNİZ KAHVECİYİ DEĞERLENDİRİN
  • 4. MASALLARDAN ÇIKAN EVLİLİK TEKLİFİ

Her kadın 'Evet' diyebilmek için duygulu bir evlilik teklifi ister. Bu yüzden sürpriz teklifler konusunda beklentiler büyüktür. Hayatının aşkına nasıl evlilik teklifinde bulunacağını bilemeyen damat adayları için fikir süreci oldukça zorlu işler. Eğer siz de hala ne yapacağınızı bilmiyorsanız sizin için şahane fikirlerimiz var. Hem müstakbel eşinizi bir kez daha kendinize aşık etmek hem de ömür boyu hatırlayacağınız bir evlilik teklifi istiyorsanız bu fikirler tam size göre!

BU EVLİLİK TEKLİFLERİYLE ROMANTİZMİ DORUKLARDA YAŞAYACAKSINIZ

Çarpıcı bir teklifte bulunmak istiyor ancak heyecandan ne yapacağınızı bilemiyorsanız, birbirinden güzel fikirleri kendinize göre uyarlayabilirsiniz.

1. BEKLEDİĞİNİZ FİLM MUTLU SONLA BİTSİN!

Uzun zamandır beklediğiniz yönetmenin yeni filmi mi geldi? O halde evlilik teklifi için en uygun zaman! Sinema salonunu sadece ikinize özel olarak kiralayabilir, salonun her yerini fotoğraflarınızla doldurabilirsiniz. Eğer bu fikir size hem abartılı hem de biraz maliyetli geldiyse sinema yönetimiyle konuşabilirsiniz. Sevgilinize özel çekeceğiniz bir videoyu yönetime vererek film başlamadan önce veya bittikten sonra ekranda yayınlamalarını isteyebilirsiniz.

2. EN SEVİLEN ŞARKIYLA GELEN TEKLİF

Müstakbel eşinizin en sevdiği şarkıcı veya müzik grubu bulunduğunuz şehre geliyorsa, evlilik teklifi için şahane bir fırsat yakaladınız demektir. Şarkıcı ya da müzik grubunun menajerlerine ulaşarak tekliften bahsetmek güzel bir seçenek olabilir. Biliyorsunuz ki, birçok şarkıcı bu konuda aşıklara olanak tanıyor. Eğer iletişim konusunda sıkıntı yaşarsanız, sevgilinizin en sevdiği şarkıda dizlerinizin üzerine çökün ve onu şaşkınlığa uğratın! Hangi kadın en sevdiği şarkıyı canlı olarak dinlerken aldığı evlilik teklifine hayır diyebilir ki?

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3. EN SIK GİTTİĞİNİZ KAHVECİYİ DEĞERLENDİRİN

'Görkemli bir teklif yapmak istemiyorum, benim için önemli olan ne kadar duygusal olduğu' diyorsanız, en sık gittiğiniz kahvecileri değerlendirmek harika bir fikir olacaktır. Sevgilinizin kahve bardağını özel olarak tasarlayıp çalışanlardan getirmelerini isteyebilirsiniz. Üzerinde birlikte çekilmiş fotoğrafınızla gelen kahve bardağı ve romantik bir cümle karşısında sevgiliniz göz yaşlarını tutamayacak!

4. MASALLARDAN ÇIKAN EVLİLİK TEKLİFİ

Ömrünüzün sonuna kadar saklayacağınız mükemmel bir teklif arıyorsanız, peri masallarını aratmayan bir teklifle karşınızdayız. Kumsal alanı veya yeşille çevrili ormanı kullanmaya ne dersiniz? Yerlere renkli minderler serebilir, beyaz tül ve ışıkla bir çadır yapabilirsiniz. Romantik müzik ve danslarla eşsiz bir teklifte bulunabilirsiniz. Çadırın içine fotoğraflarınızı koyarak, onu ne kadar sevdiğinizi bir kez daha ispatlamayı unutmayın!

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