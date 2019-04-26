Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz hatalarla dolu evlerin inşaatçıları büyük ihtimalle çoktan kayıplara karışmıştır. Hem böyle hata olmaz dedirten hem de gülme krizine sokan komik evleri sizler için bir araya getirdik.
İşte inşaatçıları akıl terk olan evler...
Kapıları ilk kez açıldı: Bitcoin makineleri, lav silahı...
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmuştu! O imam için karar verildi
Karın ağrısıyla gitti! Görenler şaşkına döndü
Valilikten kritik uyarı! Çıplak elle dokunmayın
Bu pozlar sosyal medyayı salladı! Çok güleceksiniz
Bu ülkelerden vize almak çocuk oyuncağı!
Bluzundaki inciler yanlış konumlanınca...
Kazılarla ortaya çıktı! Gizemli dinin mensupları...
Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum