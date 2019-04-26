Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz hatalarla dolu evlerin inşaatçıları büyük ihtimalle çoktan kayıplara karışmıştır. Hem böyle hata olmaz dedirten hem de gülme krizine sokan komik evleri sizler için bir araya getirdik.

İşte inşaatçıları akıl terk olan evler...

1. Bu sandalyeler oturmamak için tasarlanmış

2. Amaçsızlıktaki amaç!

3. Baya faydalı bir destek!

4. Güvenlik önemli...

5. Sonsuzluğa açılan kapı!

6. Yollar nereye götürecek seni ya da götüremeyecek?!

7. Hiç bir yere gitmeyen merdivenler...

8. Havalandırma mı projeksiyon mu? Tarafını seç!

9. Kısa boylular için tasarlanmış bir merdiven

10. Bu garaj kapısından arabasını sokabilene helal olsun!

11. Tuvalet dolabın altında! Güzel fikir...





