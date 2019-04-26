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Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Bu evlerde öyle hatalar yapılmış ki insan gerçekten hayret ediyor. Sizleri hem gülme krizine sokacak hem de müteahhitinin kim olduğunu sorgulatacak garip evleri sizler için derledik. Buyurun efendim...

Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

'Bu da yapılır mı?' diyeceğiniz hatalarla dolu evlerin inşaatçıları büyük ihtimalle çoktan kayıplara karışmıştır. Hem böyle hata olmaz dedirten hem de gülme krizine sokan komik evleri sizler için bir araya getirdik.

İşte inşaatçıları akıl terk olan evler...

1. Bu sandalyeler oturmamak için tasarlanmış

1ev

2. Amaçsızlıktaki amaç!

2ev

3. Baya faydalı bir destek!

3ev

4. Güvenlik önemli...

4ev

5. Sonsuzluğa açılan kapı!

5ev

6. Yollar nereye götürecek seni ya da götüremeyecek?!

6ev

7. Hiç bir yere gitmeyen merdivenler...

7ev

8. Havalandırma mı projeksiyon mu? Tarafını seç!

8ev

9. Kısa boylular için tasarlanmış bir merdiven

9ev

10. Bu garaj kapısından arabasını sokabilene helal olsun!

10ev

11. Tuvalet dolabın altında! Güzel fikir...

11ev

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