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Bu faydası şaşırtıyor: Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

Mutfağın demirbaş malzemelerinden olan yumurtanın faydalarına bir yenisi daha eklendi. Zengin içeriği sayesinde yumurta, diş çürüklerine karşı meydan okuyor!

Bu faydası şaşırtıyor: Yumurta kabuklarıyla diş çürükleri nasıl tedavi edilir?

27 farklı vitamin ve kalsiyum içeren yumurta, doğanın bize sunduğu en şifalı gıdalardan biri. Diyet listelerinin vazgeçilmezi, çocukların sağlıklı gelişimi için temel besin kaynağıyken şimdi de diş çürüklerinin tedavisinde kullanacağız...

yumurta kabuğu

Yumurta kabuklarındaki kalsiyum, dişlerimizin ihtiyacı olan minerallerin karşılayıcısıdır. Ancak bu tedavi yöntemini uygularken organik yumurta kullanmamız gerekiyor. Birkaç adet organik yumurtanın kabuklarını yıkadıktan sonra yaklaşık 10 dakika kaynatın.

kabuk

Kabukları kaynattıktan sonra blender'da geçirin ve un haline getirin. Elde ettiğiniz tozu içeceklerinize karıştırarak tüketebilirsiniz. Sadece içeceklere değil yemeklerinize de ekleyebilirsiniz. Yiyecek ve içeceklerin tadını değiştirmeyecektir, bundan şüpheniz olmasın.

YUMURTA KABUĞUNUN DİĞER FAYDALARI;

Dişlerin ve kemiklerin bileşimi, yumurta kabuklarının içeriğiyle son derece benzerdir ve yumurta kabuklarının yüzde 93'ü kalsiyumdur. Kalsiyum ise diş ve kemiklerin yapı taşıdır. Diş çürüklerini önler, kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.

diş

Raşitzm ve kansızlığı önler. Bebeklerin gelişimi için son derece faydalıdır. Doktorunuzdan izin aldıktan sonra bebek mamalarınıza ekleyebilirsiniz.

D vitamini açısından iyi bir kaynaktır. Her sabah bir çay kaşığı yiyerek bu eksiklikten kurtulabilirsiniz.

vitamin d

Yumurta kabukları tozunu yumurta akıyla karıştırıp maske kıvamına getirin ve yüzünüze uygulayın. Bu karışım cildinizin aydınlanmasına ve temiz bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak.

yuur

Elma sirkesi ile karıştırıp sinek, böcek ısırıklarına uyguladığınızda kaşıntılara iyi gelecektir.

İyi bir protein kaynağıdır. Spor yapanlar için iyi bir içecektir. Kas gelişimini destekler.

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