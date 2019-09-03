Bu festival çok başka! İnsanlardan kule yaptılar

İspanya'nın Barselona kentinin Vilafranca del Penedes bölgesinde geleneksel İnsan Kuleleri Festivali (Els Castellers) düzenlendi. Her yaştan kadın, erkek ve çocuğun katılım gösterdiği festival süresince insan kulelerinin yanında geleneksel danslar ile çeşitli gösteriler yapıldı.

İSPANYA'NIN BERSELONA ŞEHRİNDE YAŞATILIYOR

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün, İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirasının Başyapıtları arasında yer alan İnsan Kulesi Festivali, 18'inci yüzyıldan bu yana İspanya'nın Barselona şehrinde yaşatılıyor.

BAŞARILI OLANA KADAR DEVAM EDİYORLAR

Yüzlerce kişinin amacı, düşmeden bir insan kulesi oluşturmak ve yine düşmeden kuleden inmek. Kulesi yıkılan takımlar tüm tehlikelere rağmen başarılı olana kadar devam ediyor.



