Bu filmler ünlü müzisyenlerin hiç bilinmeyen yönlerini anlatıyor!

Ünlü bir müzisyeni tanımanın en güzel yolu, tabii ki onun hayatını anlatan bir filmi izlemek! Siz de müzik dünyasına damgasını vuran isimlerin yaşamlarını merak ediyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın!

ÜNLÜ MÜZİSYENLERİN HAYATINI ANLATAN FİLMLER

1. Nowhere Boy (IMDb: 7.1)

Konu: Nowhere Boy, müzik tarihinin en etkileyici isimlerinden biri olan John Lennon'ın hayatını anlatıyor. Filmde işlenen Lennon'ın gençlik yılları, annesi ve teyzesi ile ilişkileri, sonradan beraber The Beatles grubunu kuracağı Paul McCartney ile tanışması gibi detaylar, hem John Lennon'ın hayatına hem de The Beatles grubunun kuruluşuna ışık tutuyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Aaron Taylor Johnson, Anne-Marie Duff, Kristin Scott Thomas

Yönetmen: Sam Taylor Johnson

2. The Doors (IMDb: 7.2)

Konu: 1991 yapımlı film, The Doors grubunun solisti Jim Morrison'ın alkol ve uyuşturucu problemleriyle, düzen karşıtlığıyla, ölüm takıntısıyla ve hippi yaşam tarzıyla dikkat çeken inişli çıkışlı hayatına odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise The Doors'un çok sıkı bir hayranı olan Oliver Stone bulunuyor.