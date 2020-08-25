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Bu filmler ünlü müzisyenlerin hiç bilinmeyen yönlerini anlatıyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Müzik, yıllardır en popüler sanat dallarından biri. Dolayısıyla müziği ve efsaneleşmiş müzisyenleri beyaz perdeye taşıyan filmler çok seviliyor. Sanatçıların müzik dünyasına nasıl girdiğini, çektiği zorlukları ve inişli çıkışlı yaşamlarını anlatan biyografi niteliğindeki filmler, özellikle müziğe ilgi duyan kişiler tarafından tercih ediliyor.

Bu filmler ünlü müzisyenlerin hiç bilinmeyen yönlerini anlatıyor!

Ünlü bir müzisyeni tanımanın en güzel yolu, tabii ki onun hayatını anlatan bir filmi izlemek! Siz de müzik dünyasına damgasını vuran isimlerin yaşamlarını merak ediyorsanız hazırladığımız listeye mutlaka göz atın!

ÜNLÜ MÜZİSYENLERİN HAYATINI ANLATAN FİLMLER

1. Nowhere Boy (IMDb: 7.1)

Konu: Nowhere Boy, müzik tarihinin en etkileyici isimlerinden biri olan John Lennon'ın hayatını anlatıyor. Filmde işlenen Lennon'ın gençlik yılları, annesi ve teyzesi ile ilişkileri, sonradan beraber The Beatles grubunu kuracağı Paul McCartney ile tanışması gibi detaylar, hem John Lennon'ın hayatına hem de The Beatles grubunun kuruluşuna ışık tutuyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Aaron Taylor Johnson, Anne-Marie Duff, Kristin Scott Thomas

Yönetmen: Sam Taylor Johnson

2. The Doors (IMDb: 7.2)

Konu: 1991 yapımlı film, The Doors grubunun solisti Jim Morrison'ın alkol ve uyuşturucu problemleriyle, düzen karşıtlığıyla, ölüm takıntısıyla ve hippi yaşam tarzıyla dikkat çeken inişli çıkışlı hayatına odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise The Doors'un çok sıkı bir hayranı olan Oliver Stone bulunuyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan

Yönetmen: Oliver Stone

3. Rocketman (IMDb: 7.3)

Konu: Rolling Stone'a göre müzik tarihinin en iyi 49. sanatçı olan Elton John'un hayatına bir göz atmak istiyorsanız bu filmi mutlaka izlemelisiniz! Rocketman, Royal Müzik Akademisi'nin dahisi Elton John'un şöhret basamaklarını başarıyla tırmanmasını ve birbirinden güzel şarkılarla ölümsüzleşmesini konu alıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Yönetmen: Dexter Fletcher

4. Coal Miner's Daughter (IMDb: 7.5)

Konu: Efsaneleşmiş country şarkıcısı Loretta Lynn'in hayatını konu alan filmde Loretta, kömür madencisi olarak çalışan birinin kızı olarak dünyaya geliyor. Henüz çocuk yaştayken evlendiriliyor ve 20 yaşına geldiğinde 4 çocuk annesi olarak hayatına devam ediyor. Loretta'nın kocası ise onun müziğe olan ilgisinin farkına varınca karısına bir gitar hediye ediyor. Böylece Loretta müzik dünyasına giriş yapıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Sissy Spacek, Tommy Lee Jones, Levon Helm

Yönetmen: Michael Apted

5. Bohemian Rhapsody (IMDb: 8.0)

Konu: Siz de Quenn'in meşhur "We Will Rock You" şarkısını haykırmayı sevenlerden misiniz? O zaman grubun solisti Freddie Mercury'yi konu alan bu yapımı mutlaka izlemelisiniz! Grubun unutulmaz performansı Live Aid'e uzanan yolculuğu; iç çatışmalarla ve hastalıklarla geçiyor. Üstelik Mercury'nin kontrolden çıkması, grubun işini iyice zorlaştırıyor.

Başrol Oyuncu Kadrosu: Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Bonyton

Yönetmen: Bryan Singer

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