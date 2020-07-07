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Bu filmleri evlenmeden önce mutlaka izlemeniz gerekiyor!

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Evleniyor musunuz? Ne harika! Hayallerinizi süsleyen bir düğün için tüm detayları en az iki kez gözden geçirdiğinize eminiz. O sihirli "Evet" sözcüğünü duymaya sayılı günler kalmışken biraz rahatlamak hakkınız. Romantizmi iliklerinize kadar hissettirirken kahkahalarla neşeli anlar yaşatacak romantik komedilerle güzel bir gece geçirmeye ne dersiniz?

Bu filmleri evlenmeden önce mutlaka izlemeniz gerekiyor!

Düğün öncesi damat ve gelinin kendi arkadaşlarıyla eğlenceli bir gece geçirmesi bildiğiniz gibi oldukça yaygın. Oysaki düğün hazırlığını maraton gibi koşan çiftlerin tüm bu koşturmaca içinde o tılsımlı kalp çarpıntısını hatırlamaya ihtiyacı olabilir. Sonsuz sadakat ve sevgi ile bağlılığınızın ilanından önce romantik bir yolculuğa ne dersiniz? İsterseniz müstakbel eşinizle, isterseniz kız arkadaşlarınızla iyi hissettiren bir gece için ihtiyacınız olan filmleri listeledik. Tek yapmanız gereken patlamış mısırı kimin alacağına karar vermek!

10. BRIDE WARS (2009) - IMDB 5.5

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Müstakbel eşiniz düğün hazırlıklarını abarttığınızı düşünüyorsa bu filmi mutlaka birlikte izlemelisiniz. Anne Hathaway ve Kate Hudson'un " Bridezilla"ya dönüşümleri sizi çok eğlendirecek.

9. MONSTER-IN-LAW (2005) - IMDB 5.6

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Müstakbel kayın valideniz için bazı güçlü duygular hissediyorsanız bırakın hislerinizin tercümanı Jlo olsun! Jane Fonda'nın biricik oğlu için Jennifer Lopez'e çektirdiklerine çok güleceksiniz.

8. DESTINATION WEDDING (2018) - IMDB 6.0

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Mutsuzluğu yaşam biçimi haline gelmiş Keanu Reeves ve Wynona Ryder'ın bir düğüne giderken aşık olma halleri gerçekten çok komik. Ters köşe filmleri seviyorsanız bu yapım tam size göre.

7. THE STORY OF US (199) - IMDB 6.0

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Çocuklar Duymasın dizisine ilham veren bu klasik film, evlilik boyunca sizi bekleyenlerin bir ön gösterimi olabilir. Filmin sonunda "ey aşk" diyeceksiniz!

6. THE FIVE YEAR ENGAGEMENT (2012) - IMDB 6.2

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Birbirine aşık Tom ve Violet nişanlanmaya karar verdiklerinde evliliğin bu kadar uzak olduğunu düşünmemişlerdir. Çiftimizin kavuşmak için aşmaları gereken sorunlar ve yaşanan aksilikler karşısında kahkahalara boğulacaksınız.

5. MY BEST FRIENDS WEDDING (1997) - IMDB 6.3

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Aşk ve evlilik söz konusu olunca Julia Roberts filmi olmadan olmaz. Eskimeyen bu kahkaha tufanını seyretmek için daha iyi bir zaman bulamazsınız!

4. WEDDING CRASHERS (2005) - IMDB 6.9

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Ava giden avlanır hikayelerini sever misiniz? Düğünlere davetsiz katılan iki kafadar, Owen Wilson ve Vince Vaughn, bir şeyi hesaba katmayı unutunca şenlik başlar. Neyi mi unuttular? Tabi ki aşk!

3. CRAYZ RICH ASIANS (2018) - IMDB 6.9

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Müstakbel eşinizin zenginliğini ailesi ile tanışmak için Singapur'a gittiğinizde öğrenseydiniz, siz ne yapardınız? Tanıdık hikayeyi muhteşem kıyafetler eşliğinde seyrederken hiç sıkılmayacaksınız.

2. SERENDIPITY (2001) - 6.9

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Tesadüf diye bir şey var mı? Ya ruh eşinizi tam bulacakken ellerinizin arasından kaçırdıysanız? Bu nefis romantik komedide gerçek aşkın varlığına bir kez daha inanacaksınız.

1. ABOUT TIME (2013) - IMDB 7.8

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Müzikleri, fantastik konusu ve iç ısıtan sıcaklığıyla tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz bu film, en az aşkınız kadar ölümsüz! Hayatın her anının kıymetini, zamanda seyahat edebilen Tim'in hikayesinde duygulanarak fark edeceksiniz.

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