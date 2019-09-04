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Bu fotoğrafı paylaştı, dişlerini gören hayrete düştü!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 04.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Evcil hayvan sahipleri bilirler, bazen bu sevimli hayvanlar öyle zekice yaramazlıklar yaparlar ki onlara kızmak yerine hayretler içerisinde kahkahalara boğuluyorsunuz. Sosyal medyadan Anna Carolina adlı bir kişi de köpeğinin yaptığı sevimli yaramazlığı paylaştı ve okuyucuları kahkahalara boğdu. İşte o hikaye...

Pek çoğumuzun, tüylü olan her şey için sonsuz bir düşkünlüğe sahip olduğunu inkar etmiyoruz, ancak en iyisi, dört bacaklı arkadaşlarımızdır. Kim onların sevimli, küçük yüzlerine karşı koyabiliyor ki? Ne kadar yaramazlık yapsalar da o masum bakışlar karşısında hemencecik sinirimiz geçer. Bugünün hikayesi de, tam olarak böyle olağanüstü bir yaramazlıkla karşımıza çıkan sevimli köpek Luna. İşte sahiplerinin paylaştığı o komik olay...

ONU SOKAKTA GÖRÜP SAHİPLENMİŞTİ

Luna adındaki yavru köpek, birkaç ay önce Anna Carolina Lima ve nişanlısı tarafından sahiplenildi. Lima sokakta Luna'yı gördü ve nişanlısıyla ona sevgi dolu bir yuva vermeye karar verdi. Birkaç ay önce olan bu olayın ardından yavru köpek, yeni ailesinde gerçekten rahatı ve huzuru buldu.

BÜYÜKANNESİYLE TANIŞTIRMAYA KARAR VERDİ

Lima, Luna’yı büyükannesiyle tanıştırmaya karar verdi. Luna'nın o zamana kadar büyükannesiyle gerçekten rahat edeceğine emin olan Lima, öğle yemeği için birkaç saat evden ayrılmak durumunda kaldı. Büyükannesi de bu arada şekerleme yapmaya karar verdi.

UYURKEN TAKMA DİŞLERİ ÇALDI

Bu kısacık süre zarfında, Lima’nın büyükannesi biraz kestirirken takma dişlerini çıkardı ve kaybetmemek için her zamanki gibi yastığının altına sıkıştırdı. Yaramaz köpek Luna, büyükannenin bu hareketini gördü ve resmen hafızasına kaydetti. Luna, büyükanne uyur uyumaz yastığın altından takma dişleri yürüttü.

SAATLERCE DİŞLERİ ARADILAR

Uyandıktan sonra, büyükannenin dişleri yastığın altında yoktu ve hiç kimsenin onları bulamadığı görülüyordu. Ailesi saatlerce takma dilşeri aradı. Ailenin, takma dişleri çalanın Luna olduğunu anlamaları birkaç saat sürdü. Lima eve geldiği gibi sevgili hayvanını, büyükannesinin dişlerinden kaynaklanan geniş bir gülümsemeyle buldu! Bu yaramaz köpek, herkesi güldürmeyi başardı.

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