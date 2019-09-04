Bu fotoğrafı paylaştı, dişlerini gören hayrete düştü!

Pek çoğumuzun, tüylü olan her şey için sonsuz bir düşkünlüğe sahip olduğunu inkar etmiyoruz, ancak en iyisi, dört bacaklı arkadaşlarımızdır. Kim onların sevimli, küçük yüzlerine karşı koyabiliyor ki? Ne kadar yaramazlık yapsalar da o masum bakışlar karşısında hemencecik sinirimiz geçer. Bugünün hikayesi de, tam olarak böyle olağanüstü bir yaramazlıkla karşımıza çıkan sevimli köpek Luna. İşte sahiplerinin paylaştığı o komik olay...

ONU SOKAKTA GÖRÜP SAHİPLENMİŞTİ

Luna adındaki yavru köpek, birkaç ay önce Anna Carolina Lima ve nişanlısı tarafından sahiplenildi. Lima sokakta Luna'yı gördü ve nişanlısıyla ona sevgi dolu bir yuva vermeye karar verdi. Birkaç ay önce olan bu olayın ardından yavru köpek, yeni ailesinde gerçekten rahatı ve huzuru buldu.

BÜYÜKANNESİYLE TANIŞTIRMAYA KARAR VERDİ

Lima, Luna’yı büyükannesiyle tanıştırmaya karar verdi. Luna'nın o zamana kadar büyükannesiyle gerçekten rahat edeceğine emin olan Lima, öğle yemeği için birkaç saat evden ayrılmak durumunda kaldı. Büyükannesi de bu arada şekerleme yapmaya karar verdi.