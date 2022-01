"Bu gece kiminle yattın?" iddiası sonrası Azra Akın cephesinden flaş açıklama

Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman Al Sana Haber'e konuk oldu.Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman izleyicileri şoke etti. Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı.

"KIVANÇ'A ATTIĞI PİSLİK YÜZÜNDEN..."

İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam" iddiasında bulundu.

"İFTİRA ATTI"

Seyhan Soylu ise konuşmaya girerek "O dönem gay iması yaptı Kıvanç' a değil mi?" dedi. Özerman ise "Azra onu elden kaçırma korkusu ile iftira attı" yorumunda bulundu.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Erkan Özerman'ın açıklamaları sonrası Azra Akın'ın menajeri Yasemin Kök, hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.



İŞTE AZRA AKIN CEPHESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Erkan Özerman'ın Azra Akın, ailesi ve çocuğu ile ilgili yaptığı açıklamalar gerçek dışıdır.Yapılan itibar sarsıcı ve yalan açıklamalarla ilgili hukuki ve cezai süreç başlatılmıştır.Dönem dönem bu şekilde Azra Akın'ın itibarına saldırmayı alışkanlık haline getirmiş Erkan Özarman'a yargı gerekli cevabı verecektir."