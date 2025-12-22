Günlerdir ortalarda yoktu! Yusuf Güney adliyeye getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta 7 ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, internet ünlüsü Danla Bilic gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney ise adresinde bulunamamıştı.

Günlerdir ortalarda olmayan Yusuf Güney sonunda adliyeye getirildi. Ünlü isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.