Günlerdir ortalarda yoktu! Yusuf Güney adliyeye getirildi

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Yusuf Güney'e günlerdir ulaşılamamıştı. Yusuf Güney sonunda ortaya çıktı ve adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Aralık'ta 7 ünlü isim hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Oyuncu İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, internet ünlüsü Danla Bilic gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney ise adresinde bulunamamıştı.

Günlerdir ortalarda yoktu! Yusuf Güney adliyeye getirildi

Günlerdir ortalarda olmayan Yusuf Güney sonunda adliyeye getirildi. Ünlü isim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

