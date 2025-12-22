Bir dizinin daha fişi çekildi! Show Tv Bahar için kararını verdi

Show TV’nin MF Yapım imzalı “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” dizisinin geçtiğimiz günlerde yayın günü değiştirilmişti. Düşen reytingler sonrası Show Tv, fenomen dizi için final kararı aldı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca final kaçınılmaz oldu.

FİNAL TARİHİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak 63. bölümüyle ekrana gelen dizi 64. bölümle ekran macerasını noktalayacak. Bahar dizisi 28 Aralık 2025 pazar günü final yapacak.

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Bahar'ın 63. Bölümünde; Aziz Uras’ın Maral’la evlenip onu eve getirmesi, Bahar başta olmak üzere tüm ailede adeta bir deprem etkisi yaratır. Bahar ve Seren bu evliliği boşa çıkarmak için kimsenin aklına gelmeyecek cesur ve tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamle yalnızca Uras’ı değil, evdeki herkesin hayatını etkileyecek, tüm dengeleri alt üst edecektir.

Seren, Uras’a aradığı gücü ve hâkimiyeti tattırmamaya kararlıdır; çocuklarını Maral’ın üvey anneliğinden korumak için sınırlarını zorlar. Bu süreçte Maral ve Uras arasındaki ilişki de dönüşüm geçirmeye başlar. Bahar ise bir yandan evde yaşanan kaosla mücadele ederken, Harun ve Çağla arasındaki yakınlaşmayı anlamaya, kendi hislerini tartmaya çalışıyordur.

Tam her şey içinden çıkılmaz bir hâl almışken, Evren’le yaşadığı yüzleşme Bahar’ı hayatının en kritik kararlarından birinin eşiğine sürükler. Kendi hayatında hâlâ istediği gibi var olamadığını kabullenmek zorunda kalan Bahar için artık kaçacak yer kalmamıştır.