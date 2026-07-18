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Bu gıdaları vatandaşa yedireceklerdi! Tek tek imha edildi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününe el konularak imha edildi.

Bu gıdaları vatandaşa yedireceklerdi! Tek tek imha edildi

Denetim kapsamında iş yeri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli idari işlemler başlatılırken, işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik süreç de başlatıldı.

Denetim, Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi.

Bu gıdaları vatandaşa yedireceklerdi! Tek tek imha edildi 1

Denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 1 ton 200 kilogram tarihi geçmiş gıda ürünü gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, iş yeri hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca işletmenin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesine yönelik yasal süreç başlatıldı.

Bu gıdaları vatandaşa yedireceklerdi! Tek tek imha edildi 2

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde aralıksız sürdürüyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı gerekli idari ve yasal işlemler kararlılıkla uygulanmaya devam edecek.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Bodrum denetim
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