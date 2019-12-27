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  4. Bu gördükleriniz oyuncak değil!

Bu gördükleriniz oyuncak değil!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Yavru köpek bakım merkezinde uyuyan yavruların fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılınca görenlerin gözlerinden kalpler fışkırdı!

Güney Kore, Gyeonggi-do'daki Puppy Spring tesisi, oyuncak gibi görünen sevimli küçük köpeklerin uyu saatlerindeki fotoğraflarını düzenli olarak sosyal medyadan yayınlıyor ve insanların kalplerini ele geçiriyor. O kadar tatlılar ki fotoğraflara bakarken hepsini delice sevmek isteyeceksiniz.

KÖPEK KREŞLERİ ASYA'DA GİTGİDE YAYGINLAŞIYOR

Günlük köpek bakım merkezi yani bir nevi köpek kreşi sahiplerinin işe giderken ya da tatile giderken ilgilenemedikleri küçük köpeklere hizmet veren bir merkez. Tüm gün boyunca evcil hayvanlarına bakamayacak kadar çok sayıda tam zamanlı çalışan olduğu için, bu tür tesisler Asya ülkesinde giderek daha popüler hale geliyor.

“Köpeklerin rahatlamak için gelebilecekleri bir oyun merkezi olarak da faaliyet gösteriyoruz” diyen merkezin sözcüsü her gün 30 köpek için rezervasyonlarının olduğunu da ekliyor.

YAVRULAR SAAT 14.00 İLE 15.30 ARASI UYKU MOLASI VERİYOR

Merkez, itaatlerini ve sosyalleşmelerini geliştirmek için yavrular için planlanan bir dizi oyun ve egzersize sahip. Ancak, tüm bu faaliyetler küçük canlıların enerjilerinin tükenmesine neden oluyor ve ara sıra pillerini yeniden şarj etmeleri gerekiyor. Bu da uyku saati demek!

Yavruların saat 14:00-15:30 arasında uyu saatine geçtiğini belirten merkez, köpekler uyurken, onların inanılmaz derecede şirin hallerini fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu minik meleklerin sevimli mi sevimli hallerine gelin hep birlikte bakalım.

İşte uyuyan melekler...

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Anahtar Kelimeler:
köpek kreşi Asya köpekler uyku saati

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